Neue Anpassungen auf Twitch denkbar

Twitch ist in den letzten Jahren zur Streaming-Plattform Nummer 1 herangewachsen. Im Bereich des Live-Streamings, welcher bei YouTube eher ein wenig verschlafen worden ist, ist Twitch mit weitem Abstand Marktführer. Zwar versuchte man bei YouTube ähnliche Funktionen zu implementieren, konnte aber nicht die gewünschten Zahlen generieren. Im Format des Live-Streamens, seien es Lets Plays, Reactions oder Slots, finden sich die meisten Protagonisten auf Twitch wieder. Einige wenige, so auch Simon „Ungespielt“ Unge, bleiben YouTube treu und verzichten auf zusätzliche Einnahmen via Twitch. Er sieht – im Gegensatz zu vielen anderen seiner Streamer-Freunde – hier seine Heimat. Ebenso ist der Kanal der Rocketbeans nur auf YouTube zu finden. Dennoch hat es sich die überwiegende Zahl der Lets Player auf Twitch gemütlich gemacht.

Twitch bei Live-Streaming erste Wahl

Bei Twitch kann alles, was den Richtlinien entspricht, gestreamt werden. Beliebte Formate bei deutschen Streamern sind derzeit Reactions, Lets Plays und auch das Online Gambling. Vor allem seit dem Durchbruch von Knossi sind Online Casinos bei Twitch kaum wegzudenken. Der Markt rund um das Glücksspiel wächst und wächst. Aktuell steht das Online Gambling bei Twitch allerdings auf dem Prüfstand. Mit der Twitter-Kampagne „#TwitchDoBetter hat man seitens von Twitch Änderungen bzw. Verbesserungen in Aussicht gestellt. Zumindest wolle man sich nun intensiver um diese Belange kümmern. Im Visier von Twitch sind vor allem die sogenannten „Empfehlcodes“ für externe Seiten. Hierbei werden viele Nutzer und Zuschauer verleitet sich auf externe Casino-Plattformen anzumelden. Zu Zeiten von Knossi hat es Derartiges nicht in dieser Häufigkeit gegeben. Er machte in seinen Streams sogar regelrecht darauf aufmerksam, dass es sich beim ihm um reine Unterhaltung handelt. In der Tat stand Knossi für seine Casino-Streams auch nicht immens in der Kritik. Nichtsdestotrotz sind Gambling-Streams reines Entertainment für den Gambler und ebenso für die ganzen Zuschauer. Dass hin und wieder Follower zum Glücksspiel verleitet werden, bleibt schlichtweg nicht aus.

Fragwürdige Seiten bei Twitch im Visier

Nach der #TwitchDoBetter-Kampagne sieht Twitch sich nun in der Pflicht gegen bestimmte Sachen vorzugehen. In den meisten Fällen werden durch die Kampagnen Hassreden und fragwürdige Propaganda angeprangert. Doch auch das Weiterleiten auf dubiose Casino-Anbieter wird immer mehr kritisch gesehen. Doch ist dies nun das Aus für die Glücksspiele auf Twitch? Nein, defintiv nicht. Eine klare Regel von Twitch lautet, dass lediglich die Weitergabe von Links oder eben auch der Empfehlcodes für Online Casinos untersagt ist. Vor allem Streamer, die bei Twitch unter Vertrag stehen müssen fortan mit Strafen rechnen. Des Weiteren kündigt Twitch an, dass man weiterhin glücksspielbezogene Inhalte überwachen wird und ggfs. die Regeln nachträglich bei Bedarf noch einmal anpassen werde.