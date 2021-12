TV Total zurück auf YouTube

Stefan Raab hat wieder kurz vor Jahresende für Furore gesorgt. Und zwar ist er seit einigen Monaten wieder präsenter denn je. Erst starteten seine alten Folgen von TV Total in regelmäßigen Abständen auf YouTube und kurz darauf geht das neue Format von TV Total im TV an den Start. Leider ist Stefan Raab nicht mehr vor der Kamera zu sehen. Sein Vertreter, der in große Fußstapfen treten muss, ist Sebastian Pufpaff. Mittlerweile sind bereits drei Folgen auf Pro Sieben sowie auf dem YouTube Kanal erschienen. Hier wird im Vergleich zur TV Variante wesentlich weniger YouTube Werbung gezeigt.

TV Total alt vs. neu auf YouTube

Es war eine gute Kampagne von Stefan Raab, die alten Folgen von TV Total in wöchentlichen Abständen auf YouTube zu veröffentlichen. Persönliche Websites im Zeitalter von Social Media sehen mittlerweile eben ein wenig anders aus. So können Fans der Kultserie bereits seit ein paar Monaten sich die ersten Folgen des Erfolgsformats anschauen. Neben den Öla Palöma Boys und dem Klassiker des Maschendrahtzauns gibt es auch die vielen Nominierungen des Raab der Woche, der nur am Anfang der TV Total Historie verliehen worden ist. Die alten Folgen sollten wohl wieder Lust auf das Format machen, denn kurz darauf ging Sebastian Pufpaff mit den neuen Folgen auf Sendung.

TV Total als neue Variante sehr interessant

Die Erwartungen an eine Sendung könnten kaum größer sein. TV Total ist bis heute eines der erfolgreichsten Sendungen überhaupt. Auch die Fußstapfen von Stefan Raab sind schier riesig. Kann ein neuer Moderator also TV Total überhaupt coachen? Würde das Interesse da sein, oder würden sich Fans der Sendung schnell wieder abwenden? Nach den ersten drei Sendungen kann man schon das erste Resümee ziehen: TV Total kommt bei den Zuschauern gut an! Und das liegt auch am neuen Moderator Sebastian Pufpaff, der über Stefan Raab ähnliche Züge verfügt. So ist der böse und TV Total-typische Humor hier wiederzufinden. In der 2.Folge gab es sogar das neue Pendant zu Raab in Gefahr. Hier versuchte Sebastian Pufpaff in das „Wetten, dass…?“-Studio einzudringen. Allerdings mit mäßigem Erfolg. Er kam trotz eifriger Bemühungen nicht durch die Einlasskontrollen. Vielmehr wurde er mehr oder weniger höflich zum Ausgang gebeten. Des Weiteren setzt das Format auf die Jugend und auf die YouTube-Fanbase. So werden auch Twitch, TikTok oder andere Social Media Fails gezeigt. Ob bald auch bekannte Lets Player als Gäste geladen werden, bleibt abzuwarten. Dner, Gronkh oder Bibisbeautypalace waren zu Stefan Raab Zeiten schon bei TV Total.

Alles in allem ist TV Total ein interessantes Format, welches sich in der Tat mit der Kult-Sendung vergleichen lässt. Stefan Raab, der die Sendung immerhin noch produziert, weiß wo man die Hebel ansetzen muss. Stefan Raab hat seine kostbare Freizeit gut genutzt. So werden auch alle Folgen parallel zum TV auf YouTube veröffentlicht.