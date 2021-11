Die kostenlosen PS Plus Spiele im November

Wer sich Anfang November in seinem PS Plus Account eingeloggt hatte und sich die kostenlosen PS Plus Spiele downloaden wollte, schaute nicht schlecht. Ganze sechs Spiele gab es in diesem Monat zum Herunterladen und spielen. Zwar hatte man in diesem Monat kein Triple A Spiel zur Verfügung, konnte aber insgesamt mehr als zufrieden sein.

Doppelt so viele Spiele bei PS Plus

Diesen Monat gab es doppelt so viel Spiele wie sonst. Dies hatte aber auch einen bestimmten Grund. Man wollte nämlich im Bereich Virtual Reality ein wenig nachrüsten. Gerade bei VR-Spielen nehmen die Lets Plays auf YouTube derzeit rapide zu. Den Trend wollte man nutzen und stellte gleich drei VR-Spiele online: The Walking Dead: Saints and Sinners, The Persistence, Until you fall. Dabei nehmen sich alle drei Spiele nicht viel in Sachen Qualität. Es wurden praktisch drei hochwertige VR-Spiele aufgetischt, die im Schnitt 20 Euro im herkömmlichen Verkauf kosten.

Gratis Spiele mit hohem Unterhaltungswert

Vor einem Monat gab es noch Mortal Kombat X kostenlos bei PS Plus, welches bei Fans und Game Cracks zu den Highlights zu zählen ist. Auf diesem Niveau konnten sich die Spiele in diesem Monat leider nicht einpendeln. Aber die Masse macht es in diesem Fall. Die Spiele in diesem Monat sind eher vom Schnitt her mit den PS Plus Spielen im September zu vergleichen. Und zwar stehen mit Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning, First Class Trouble und Knockout City gleich drei unterhaltsame Spiele auf dem Plan. Auch die Varianz kann in diesem Monat mit der Spieleauswahl wahrlich überzeugen. Mit Knockout City kann man Völkerball einmal anders ausprobieren, wohingegen Kingdoms of Alamur den Offline-Spielernn, die ihr Hauptaugenmerk auf Adventure gelegt haben, vorbehalten ist. Zu guter Letzt wäre da noch das Spiel mit dem spannenden Online-Modus: First Class Trouble. Hier können bis zu 6 Spielern mit oder sogar gegeneinander spielen. Schon einige Lets Player haben sich an dem Game versucht. Hier unterscheidet man zwischen den Bewohnern und den Personoiden, die sich lediglich als Menschen ausgeben. Ein lustiges und gleichzeitig auch spannendes Spiel für mehrere Freunde.