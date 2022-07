Sony mit neuem Abo-Modell für die Playstation

Sony hat jüngst mit seiner Werbeoffensive für die neuen Abo-Modelle begonnen. Frühere Spieler kannten bis dato nur das herkömmliche PS Plus Abo, welches im Jahr 59,99 Euro kostet. In diesem Abo sind pro Monate 2 bis 3 kostenlose Spiele zum Download kostenlos im Angebot. Man muss diese Spiele nur rechtzeitig in der eigenen Bibliothek speichern. Ebenso ist im Abo die Möglichkeit des Online-Spielens enthalten. Gerade für Lets Player ist dieses Abo nahezu verpflichtend. Letztlich spricht auch für diesen Preis rein gar nichts gegen das Abo von Sony. Zumal zu bestimmten Zeiten das Abo mit bis zu 50 Prozent Rabatt im Angebot ist. Wer nun denkt, dass nur schlechte und günstige Spiele im Abo vorzufinden sind, irrt sich gewaltig. So findet sich in diesem Monat Crash Bandicoot kostenlos zum Download im PS Plus Abo.

Neue Mitgliedstarife nicht verpflichtend

Nach Ankündigung der neuen Mitgliedstarife wurden schnell kritische Stimmen laut. Doch diese verstummten schnell wieder, als die finalen Modalitäten bekannt geworden sind. Denn so ist weiterhin nur das günstige PS Plus Abo von Relevanz, sofern man die Online Funktionen nutzen will. Dies kann man somit weiterhin für 59,99 Euro nutzen. Für 40 Euro mehr bekommt man den 2.höchsten Mitgliedstarif. Dieser läuft unter dem Namen „Extra“. Das normale PS Plus Abo heißt im Übrigens fortan „Essentials“. Im Essentials Abo sind nicht selten hochklassige Spiele zum Download im Angebot. So gab es auch vor 2 Monaten FIFA 22 kostenlos zum Download. Im Tarif „Extra“ kann der Spieler jedoch auch viele weitere Spiele zugreifen. So steht diesem die sogenannte Playstation Plus Collection zur Verfügung. Diese beinhaltet unter anderem Mortal Kombat 11. Mortal Kombat X gab es vor einiger Zeit ebenfalls im PS Plus Abo kostenlos zum Download. Nun können Nutzer des Abos auf den heißbegehrten Nachfolger zurückgreifen. Und dieser hat es wahrlich in sich. Neben neuen Kämpfern ist auch am Offline-Game gearbeitet worden. Es stehen mehr Turm-Varianten und diverse andere Modi zur Verfügung.

Premium Abo kostet 119,99 Euro pro Jahr

Beim teuersten Abo handelt es sich lediglich um ein „nice to have“. So kommen die meisten Spieler mit dem „Extra“-Abo aus. Das teuerste Abo, was 119,99 Euro im Jahr kostet heißt „Premium“. Sony wirbt beim „Premium“-Abo mit exklusiven Inhalten. So können neuere Spiele als Demo kostenlos angespielt werden. Wer viel spielt, oder Stoff für seine Lets Plays benötigt, kann blind auf das Abo von Sony zurückgreifen. Immerhin zahlt man lediglich 20 Euro mehr im Jahr, wenn man dies mit dem „Extra“-Tarif vergleicht.