Mortal Kombat X kostenlos bei PS Plus

Es war das langersehnte Highlight bei den PS Plus Spielen. Bereits seit Anfang des Jahres warteten Playstation Gamer und ambitionierte Lets Player auf Mortal Kombat. Brutal gut und auch offline ein sehr spannendes und abwechslungsreiches Spiel. Die Gerüchte waren aber schon zu Beginn des Jahres da, dass der Vorgänger zum aktuellen Mortal Kombat bald kostenlos auf PS Plus in den Startlöchern steht. Nun könnte es ab Oktober der Fall sein. Doch aufgepasst! Denn aktuell handelt es sich bei den News lediglich um einen Leak. Eine Bestätigung seitens von Sony gab es bisher noch nicht.

Kostenlose Spiele im Oktober auf der Playstation

Schon wieder wurden die kostenlosen Playstation Plus Spiele zwei Tage vor der offiziellen Ankündigung von Sony geleaked. Die Angaben zu den drei Spielen kamen dabei wieder aus Frankreich. Auf der Seite von Dealabs wurden heute folgende Spiele veröffentlicht: Hell let Loose (PS5) und Mortal Kombat X sowie PGA Tour 2k21 für die Playstation 4. Am Mittwoch kann nun abgewartet werden, ob Sony diese drei Spiele bestätigt. Das Magazin leakte bereits die PS Plus Spiele im September und lag dabei Gold richtig.

Playstation 5 mit Weltkriegs-Shooter

Das kostenlose Spiel, welches lediglich für die PS5 zum Downloaden gibt, hat es wahrlich in sich. Beim Spiel „Hell let loose“ handelt es sich um einen Weltkriegsshooter der Extraklasse. Dieser Shooter stand bereits vor einigen Wochen hoch im Kurs als kostenloses Spiel. Ob dies sich nun bestätigt, wird der Mittwoch zeigen. Zum Downloaden würde das Spiel sowieso erst am 5. Oktober bereitstehen. Wer auf ein Lets Play hin fiebert, muss sich also noch über eine Woche gedulden.

Mortal Kombat X zum Download

Das Highlight für die Playstation 4 wird im kommenden Monat das Spiel „Mortal Kombat X“ sein. Game Cracks werden diese Reihe, die bereits Kultstatus erreicht hat, kennen. Das Spiel besticht vor allem aufgrund seiner schnellen und variationsreichen Moves. Auch die brutalen Endszenen werden von der Community gefeiert. Mittlerweile steht die Reihe auch nicht mehr auf den Index. Alte Teilen wurden unter anderem nachträglich wieder vom Index genommen, da das Spiel aufgrund des Overactings und der übertreibenden Gewaltdarstellungen nicht gegen die Richtlinien