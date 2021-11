Keine spannenden Minecraft-Formate mehr auf YouTube?

Es war das Spiel, was den Erfolg vieler Lets Player, geebnet hatte: Minecraft! Doch wer sich nun fragt, warum das Spiel auf YouTube kaum noch bei den bekanntesten Streamern präsent ist, wird schnell herausfinden, dass das Interesse massiv abgenommen hat. Zwar gibt es noch vereinzelt YouTuber, die mit ihren Minecraft Lets Plays annehmbare Klickzahlen generieren können, was aber nichts an der Tatsache ändert, dass der Hype vorbei ist. Viele Streamer haben daraufhin die Games gewechselt. Andere wiederum haben sich komplett von den Lets Plays entfernt.

Ungespielt und Dner kreierten einen Hype

Wer sich damals ein wenig mit Minecraft beschäftigt hat, kam nicht an Ungespielt und Dner vorbei. Die beiden YouTuber wurden vor allem durch ihre lustigen Lets Plays bei Minecraft bekannt. Grund für den Erfolg war aber nicht das reine Spielen, sondern eher der unvergleichbare Humor sowie die spannenden Ideen der beiden. So erschufen sie in der Zeit des Hypes bestimmte Formate wie unter anderem „Minecraft Reset“. Die Dner Unge Streams, die sogar täglich erschienen generierten zur damaligen Zeit unfassbar viele Aufrufe. Das Format „VARO“, wo letztlich mehrere Minecraft-Spieler gegeneinander antraten war zu diesen Zeiten dann der finale Höhepunkt. Millionen YouTube-Nutzer schauten den spannenden Abenteuern der Lets Player an. Damals war allerdings noch gar kein Live-Streaming in der Form wie heute möglich. Die Videos, wie unter anderem auch die „Minecraft Reset“ Spielsessions wurden jedes Mal im Vorfeld aufgezeichnet und geschnitten.

Minecraft Reset von Ungespielt und Dner Tagesprogramm

Ein weiterer Grund, warum viele Lets Player so vom Hype profitierten ist die Gewohnheit vieler Zuschauer. So konnten YouTuber wie Ungespielt und Dner vor allem von den Gewohnheiten ihrer Zuschauer profitieren. Diese schalteten – gerade bei Minecraft Projekten – täglich ein. Dies war jedoch auch mit viel Arbeit verbunden. Ungespielt und Dner mussten oftmals im Vorfeld aufzeichnen, um den heranströmenden Zuschauerfluss zufrieden zu stellen. Am Ende des Tages haben sich die Mühen beider Lets Player ausgezahlt. Beide leben derzeit ein schönes Leben und können sich zu den ersten YouTuber-Millionären zählen.