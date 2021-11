Mortal Kombat bei den Rocketbeans

Mortal Kombat zählt zu den kultigsten Beat’em Up Spielen seit Beginn der Konsolengeschichte. Bereits weit vorher stürmte das brutale Game in den Gaming-Markt. Vor allem Arcade-Automaten setzten damals auf die Prügelspiele. Wer konnte zu dieser Zeit denn wissen, dass sich Mortal Kombat noch 2021 einer großen Beliebtheit erfreut. Auch viele Lets Player nutzen die neusten Spielvarianten, um zum Beispiel Turniere auszurichten. Vor einiger Zeit fand sogar beim YouTube-Kanal der Rocketbeans ein Mortal Kombat X Turnier statt. Generell zeigt dies, dass das Spiel immer noch ein Garant für gute Klickzahlen ist. So gab es auch im September Mortal Kombat X kostenlos bei PS Plus. Jedoch handelt es sich dabei nicht um die XL-Version. Bestimmte Charaktere müssen demnach kostenpflichtet dazu bestellt werden. Nichtsdestotrotz ist die Auswahl der Kämpfer auch bei der kostenlosen Variante gut genug.

Rocketbeans und die Geschichte von Mortal Kombat

Das Thema Mortal Kombat gab es bei den Rocketbeans bereits häufiger. So hatte man vor knapp 2 Jahren sogar ein Video zur Geschichte von Mortal Kombat kreiert. Dass es sich bei den Rocketbeans um kreative Köpfe handelt ist hinsichtlich bekannt. Dennoch war das entstandene Video für MK-Neulinge sehr spannend und interessant. In knapp 4 Minuten wurde der komplette Background erzählt. Lust auf das Game macht das Anteasern mit der Geschichte allemal. Mittlerweile steht seit über einem Jahr schon Mortal Kombat 11 in den Gaming-Regalen. Auch Lets Plays gibt es bei diesem Teil genug auf YouTube. Lediglich die Rocketbeans hatten sich bis dato mit einem großen Turnier noch zurückgehalten. Ggfs. kommt dieses noch im nächsten Jahr. Fans im Team der Reihe gibt es schließlich genug.

Thema Indizierung bei den Rocketbeans

Mortal Kombat musste – obwohl das Spiel derartig bei den Game Cracks beliebt ist – durch die Hölle gehen. Nachdem das Spiel 1992 auf Arcade Automaten veröffentlicht worden ist, hatte man es immer mit den Bundesprüfstellen zu tun. So kam es auch, dass die ersten Teile von Mortal Kombat auf dem PC indiziert worden sind. Erst seit ein paar Jahren ist das Image der Prügelspiele reingewaschen worden. Die letzten Teile wurden allesamt, obwohl die Härte der Spiele noch einmal stark zugenommen hat, nicht mehr von der Bundesprüfstelle indiziert.