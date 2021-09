Wikingertrend hält an: Mit Valheim, AC Valhalla und Co.

In der Games-Branche kann man immer wieder interessante Trends entdecken, die sich für mehrere Monate oder sogar Jahren halten können. Oftmals reicht ein erfolgreiches Spiel aus, um andere Entwicklerstudios auf neue Ideen zu bringen und eine Reihe an brandneuen Spielen mit ähnlichen Thematiken zum Leben zu erwecken. Dazu lassen sich Gamedesigner auch aus der Film- und Serienwelt inspirieren, denn auch hier lassen sich die Interessen der Käufer ablesen. In den letzten Jahren konnten wir dabei einen anhaltenden Trend erleben: Die Wikinger. In Spielen wie Valheim oder Assassin’s Creed Valhalla werden sie auch in diesem Jahr wieder ein zentrales Thema der Gaming-Welt!

Kriegerische Seefahrer im Vormarsch

Wikinger kann man derzeit wirklich überall entdecken. Sie sind die Protagonisten in historischen oder fiktiven Filmen, erzählen ihre Geschichten in erfolgreichen Serienformaten und werden zu spielbaren Charaktere in Videospielen. Als mutige und berüchtigte Seefahrer sind Wikinger die perfekten Figuren für spannende Handlungen, um die sich zahlreiche Legenden ranken. Für Autoren und Entwickler bedeutet dies, dass es bereits jede Menge Erzählstoff gibt, auf den sie sich beziehen können. Dazu kommt, dass die nordische Mythologie eng mit dem Thema verwoben ist. Viele Wikinger glaubten an nordische Gottheiten wie Odin und Thor und hielten Opferrituale ab, um die Götter zu besänftigen. Aus diesem Grund wird die Welt der Wikinger oftmals als eine fantastische gezeigt, in der übernatürliche Phänomene möglich sind.

Dazu gelten die Krieger als besonders skrupellos und barbarisch. Gemeinsam segelten sie in fremde Gewässer und beraubten dabei zahlreiche Ländereien. Die Wikinger waren ihren Feinden in vielerlei Hinsicht überlegen. Als Skandinavier waren viele von ihnen groß und breit gebaut, dazu waren sie Kälte und raue Wetterbedingungen gewohnt. Ihr größter Vorteil war allerdings ihre Furchtlosigkeit, mit der sie im Gegenzug andere Völker in Angst und Schrecken versetzten. Nur selten gab es Überlebende, wenn Wikinger in ein Dorf einfielen. Damit machen sie zwar keinen besonders sympathischen Eindruck, eignen sich jedoch hervorragend als kriegstüchtige Spielfiguren.

Serie „Vikings“ startet den Trend

Schon seit Jahren kann man den Trend der Wikinger mitverfolgen. Die kriegerischen Seefahrer sind vor allem durch die Serie Vikings ins Rampenlicht geraten, seither sind zahlreiche Filme und Shows entstanden, die im rauen Norden spielen. In der Serie Norsemen werden verschiedene Klischees aufgegriffen und mit komödiantischen Elementen aufgearbeitet. Dabei wird ordentlich gelacht! Ernster wird es in Vikings: Valhalla zugehen, das Ende 2021 erscheinen soll. Das Spin-off der Originalserie spielt etwa hundert Jahre später und zeigt eine neue Generation an Wikingern, die in Grönland aufgewachsen ist und kaum Erfahrung im Plündern mitbringt. Der rebellische Abenteurer Leif Eriksson steht darin im Mittelpunkt. Eine besonders kreative Interpretation der nordischen Mythologie kann man außerdem seit kurzem in der Serie Ragnarök auf Netflix erleben. Darin wird die Geschichte mehrere Norweger in der Gegenwart beschrieben, die plötzlich übernatürliche Fähigkeiten entwickeln und sich in verschiedene Gottheiten aus der nordischen Mythologie verwandeln.

Die neuesten Wikinger-Games

Auch in der Gaming-Welt halt die Wikinger erneut Einzug und diesmal werden die großen Geschütze aufgefahren. Vor einigen Monaten erschien der neue Teil der Assassin’s Creed-Reihe, der dieses Mal im hohen Norden angesiedelt wurde. Spieler übernehmen – auch gerne im Lets Play – darin die Rolle eines Wikingers oder einer Wikingerin, die ihren Klan in den Kampf führen müssen. Das Spiel startet im Jahr 873 n. Chr. und zeigt das harte Leben der Bewohner Norwegens. Das Land ist völlig überbevölkert und viele Menschen sehnen sich nach einem besseren Leben. Mit einer kleinen Armee ziehen Spieler in den Kampf und versuchen dabei, sich in England ein eigenes Reich zu schaffen. Im Spiel kommen sogar einige historische Figuren vor, denen der Wikinger Eivor und sein Klan entgegentreten müssen.

Brandneu ist außerdem das Spiel Valheim, das seit Februar im Early Access auf Steam angeboten wird. Das Game beginnt mit einer spannenden Prämisse: Gerade ist der Wikinger ums Leben gekommen und seine Seele wird von den Walküren nach Valheim gebracht. Valheim ist die zehnte Welt innerhalb des Weltbaums und wird als besonders gefährlich beschrieben. In einer Art Fegefeuer muss sich der Spieler seinen Weg bahnen und sich verschiedenen furchteinflößenden Kreaturen stellen. Um dem Gott Odin zu helfen, muss der Wikinger einen seiner größten Rivalen zur Strecke bringen und wieder Ruhe und Ordnung in Valheim einkehren lassen. Das Survival-Game im Wikingerstil kann auch im kooperativen Modus mit anderen Spieler gezockt werden.

Im iGaming-Sektor finden wir auch immer mehr Spiele mit Wikingerthematik. Der Slot Book of Vikings zeigt die starken Charaktere in voller Pracht. Auf den Walzen der Glücksspiele können Spieler verschiedene Krieger finden, die mit klassischen Rüstungen, Gesichtsbemalungen und Frisuren der damaligen Zeit dargestellt werden. Die Symbole des Slots bestehen außerdem aus gängigen Waffen und Rüstungsgegenständen der Wikinger, denen verschiedene Punktezahlen zugeschrieben werden. Wer nach einer Drehung eine passende Kombination aus Symbolen vorweisen kann, darf sich über einen Gewinn freuen. Angeboten wird das Spiel im Whamoo Casino, das für seinen hohen Casinobonus angepriesen wird. Whamoo zählt laut Casinos.de sogar zu den Casinos mit den besten Boni. Die Plattform hat ein riesiges Sortiment an unterschiedlichen Slots, von denen sich viele mit Wikingern oder der nordischen Mythologie beschäftigen.

Wikinger sind voll im Trend, das zeigt nicht nur die Filmwelt, sondern auch zahlreiche Games, die in letzter Zeit erschienen sind. Kein Wunder, denn die kriegerischen Seefahrer machen sich besonders gut als spannende Charaktere, die vor keiner Gefahr zurückschrecken. Mit Spielen wie AC: Valhalla, Valheim, Book of Vikings oder Northgard kommen begeisterte Gamer voll auf ihre Kosten.