PS Plus Abo mit Kracher im August

Ein Leak macht in Fankreisen derzeit die Runde. In diesem Leak wurden die kommenden PS Plus Spiele im Playstation Abo preisgegeben. Sofern sich diese Leaks bestätigen sollten, haben es die Spiele wahrlich in sich. Diese kostenlosen Spiele gibt es unabhängig vom neuen Abo-Modell für die Playstation. Um die kostenlosen Games spielen zu können, benötigen Nutzer lediglich das Grund-Abo von PS Plus.

Kostenlose Spiele haben es in sich

Für kommenden Monat hat Sony noch nicht offiziell die Spiele zum Downloaden bestätigt. Dennoch scheinen die Leaks Hand und Fuß zu haben. Bereits mehrere Online-Portale haben schon über die kommenden Gratis-Spiele berichtet. So sollen mit dabei sein: Tony Hawks Pro Skater 1 + 2, Yakuza: Like a Dragon und Little Nightmares. Alle Spiele sind für die PS4-Version verfügbar. Yakuza: Like a Dragon gibt es zusätzlich noch für die Playstation 5. Alle Spiele haben durchweg gute Kritiken bekommen und decken aufgrund der verschiedenen Genres gleich mehrere Geschmäcker ab. Lets Player sollten im August wohl voll und ganz auf ihre Kosten kommen. Vor allem das Single-Player Spiel Yakuza: Like a Dragon sorgt bei den Abonnenten derzeit für Begeisterung. Dieses Spiel kann gewiss als Triple A Spiel bezeichnet werden und sollte auch bei der grandiosen Auswahl zum meist gedownloadeten Spiel gehören. Yakuza: Like a Dragon ist die Fortsetzung der bekannten Yakuza-Reihe und wurde bereits am 10. November 2020 veröffentlicht. Der UVP des Spiels beträgt ganze 59,99 Euro und ist ab August nun kostenlos herunterzuladen.

Sport- und Rätselspaß im PS Plus Abo

Neben dem Single-Player-Spiel Yakuza: Like a Dragon sind noch zwei weitere Spiele kostenlos zu downloaden. Hierbei handelt es sich um das Sportspiel Tony Hawks Pro Skater 1 + 2 und Little Nightmares. Bei Tony Hawk handelt es sich um das Skater-Spiel mit Fun-Garantie. Wer sich überzeugen möchte, dass man mit Tony Hawk kann sich die unzähligen Lets Plays auf YouTube einmal anschauen. Die Musik und das Gameplay machen das Spiel so sehenswert. Das Sportspiel hatte bei Metascore eine Wertung von 89 erreicht und wurde ebenfalls 2020 veröffentlicht.

Für ganz andere Unterhaltung sorgt Little Nightmares. Das Spiel, welches bereits 2017 veröffentlicht wurde, ist erstmal im PS Plus Abo verfügbar und hat ebenso wie die anderen Spiele eine große Fanbase. Das Genre kann man als Jump’n’Run mit Rätselcharakter bezeichnen. Sofern also alle Spiele kostenlos zum Download im August bereitstehen, kann man zurecht behaupten, dass es für PS Plus Abonnenten einer der besten Monate überhaupt darstellt.