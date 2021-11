Rocket Beans Gaming mit Klassikern

Die Rocket Beans hatten vor kurzem eine Episode der Retro Games online gestellt, die binnen kürzester Zeit gute Klickzahlen auf YouTube generieren konnte. Und zwar führte in dieser Folge Gregor durch die Spielhistorie und nannte einige spannende und interessante Fakten, die nicht jedem Gamer gleich ein Begriff waren. Und zwar ging es um mögliche Sequels, die in letzter Minute noch als eigenes Spiel konzipiert wurden sowie um Spiele, die bereits einen ähnlichen Vorgänger hatten, der jedoch nicht den Erfolg hatte wie das abgekupferte Spiel. Hier fanden sich mit Resident Evil und Space Jam gleich zwei Hochkaräter der Gaming-Kultur wieder.

Rocket Beans in die Retro-Spiele

Viele Mitglieder der Rocketbeans sind Experten auf dem Gebiet des Gamings. Zu den größten Experten zählt Gregor, der auch diesmal auf Rocketbeans TV durch seine Folge der Retro Games führte. Spannend war in dieser Folge unter anderem, dass es Space Jam in der Art bereits vorher schon auf dem Spielemarkt gab. Viele Game Cracks der alten Schule verbinden mit Space Jam das erste Basketball Spiel mit dem gewissen Fun-Faktor überhaupt. Es gab bis dato schlichtweg nichts Vergleichbares. Doch weit gefehlt! Das bekannte 2vs2 gab es bereits schon mit Arch Rivals. Schon hier bestach das Sportspiel durch seine gute Grafik, wenn man bedenkt, dass es sich um Anfang der 90er handelte.

Auch Resident Evil hatte einen Vorgänger

Viel spanender war jedoch der Fakt, dass Resident Evil gar nicht so erscheinen sollte. Und zwar Sollte Resident Evil ursprünglich ein Remake werden. Bereits sechs Jahre zuvor gab es nämlich mit Sweet Home ein beliebtes japanisches Horrorrollenspiel auf dem NES. Resident Evil sollte somit der Nachfolger auf der SNES-Konsole werden. Die Art des Horror-Survivals gab es somit bereits sechs Jahre zuvor. Jedoch wurde das Spiel bereits bei der Entwicklung immer moderner und entfremdete sich mehr und mehr von Sweet Home, so dass man Resident Evil letztlich doch als eigenständiges Spiel auf den Markt brachte. Letztlich hatte das Spiel auch nicht mehr so viel gemein mit dem Vorgänger.