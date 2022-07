Crash Bandicoot kostenlos zum Download

Crash Bandicoot ist wieder zurück! Freunde des PS Plus Abos konnten sich diesen Monat über das beliebte Jump’n’Run Spiel, welches in den 90er Jahren zum Kult gefunden hat, freuen. Ganze 26 Jahre ist es her, als Crash Bandicoot auf der Playstation das Licht der Welt erblickte. Sofort mutierte der sympathische Charakter zum Fanliebling der Playstations-Spieler. Noch heute verbindet man den Beuteldachs mit Sony und der Playstation. Somit ist Crash Bandicoot ein Garant für Spielspaß und Entertainment. Nun können sich Abonnenten des PS Plus Abos sich das neue Spiel der Reihe „Crash Bandicoot 4: It’s about time“ aus dem Jahr 2020 kostenlos herunterladen. Schon jetzt sind einige Lets Plays des Jump’n’Run Spiels auf YouTube zu finden. Das Spiel ist jedoch nicht exklusiv auf der Playstation erschienen. Ebenso können Inhaber einer Xbox oder einer Nintento Switch das Spiel nutzen.

Kostenlose Spiele im Juli im PS Plus Abo

Seit dem 5.Juli können die aktuellen Spiele des PS Plus Abos kostenlos heruntergeladen werden. In diesem Monat ist das Highlight mit Sicherheit „Crash Bandicoot 4: It’s about time“. Das Jump’n’Run Spiel aus dem Jahr 2020 lockte schon viele Lets Player auf YouTube hervor. Das Spiel bietet sich aufgrund seines Spaßfaktors förmlich für ein Lets Plays oder ein Speedrun an. Des Weiteren ist das Spiel „The Dark Pictures Anthology: Man of Medan“ im Abo zu finden. Hierbei handelt es sich um ein sogenanntes „Couch-Koop-Spiel“ und könnte somit daheim für viel Unterhaltung und schöne Stunden sorgen. Das Spiel ist somit für einen Spieleabend mit Freunden prädestiniert. Bis zu fünf Spieler können gleichzeitig vor dem TV sitzen und spielen. The Dark Pictures Anthology: Man of Medan verfügt zudem über einen gewissen Gruselfaktor. Die Protagonisten brachen zu einem Tauchtrip auf und befinden sich plötzlich auf einem Geisterschiff. Nun geht es um Leben und Tod und somit sind alle Entscheidungen, die getroffen werden müssen, von größter Bedeutung.

Arcadegeddon

Für die Playstation 4 sowie für das neuere Modell der Playstation 5 gibt es das Spiel „Arcadegeddon“. In dem Spiel muss der Spieler eine Spielhalle vor dem finanziellen Untergang retten. Der Spieler bekommt es mit einem bösartigen Konzern zu tun, der ein Virus einschleust und die Spielhalle vernichten möchte. Die Hauptfigur kämpft fortan gegen Bosse und muss weiterhin Gebiete erkunden. Ziel ist es zudem, sich einen guten Platz auf der Bestenliste zu sichern.