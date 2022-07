Mortal Kombat 11 kostenlos bei PS Plus Extra

Angepriesen wurde beim neuen Mortal Kombat 11 mehr Blut und mehr Inhalt. Doch kann das Game, welches bereits reichlich in die Lets Plays einiger YouTube Gamer gefunden hat, diese Erwartungen erfüllen? Laut Ansicht der meisten Mortal Kombat Spieler, ja. Denn das Spiel wartet nicht nur mit ausgereifteren Kämpfern auf, sondern auch mit neuen Spiel-Modi. Zumindest das Training und der Offline-Modus ist schon einmal eine Empfehlung wert. Auch hinsichtlich der Trophys wurde optimiert. So ist es bei Mortal Kombat 11 wesentlich einfacher, die Platin-Trophäe zu erspielen. Beim Vorgänger hingegen war dies aufgrund einiger sehr kniffeliger Herausforderungen wesentlich schwieriger. Trophy-Hunter kommen somit auf ihre Kosten. Den Vorgänger gab es vor einigen Monaten zum Download. Aktuell ist dieser Titel nicht im PS Plus Abo erhältlich. So gab vor knapp einem Jahr bereits Mortal Kombat X kostenlos bei PS Plus. Abonnenten, die damals das Spiel zumindest in ihre persönliche Bibliothek gepackt haben, können im Nachhinein noch darauf zugreifen und das Spiel immer noch kostenlos zum Spielen herunterladen.

Mortal Kombat 11 bei PS Plus

Aufgrund der neuen Tarife von Sony können Spieler nun endlich auf das Spiel Mortal Kombat 11 zugreifen. Und zwar erhält man den kostenlosen Zugriff, wenn man das PS Plus Abo „Extra“ abschließt. In diesem Abo befinden sich viele Spiele in der sogenannten „Playstation Plus Collection“. Unter anderem auch das beliebte Beat’em Up Mortal Kombat. Leider bekommt man trotz Abo keinen Zugriff auf die vielen Extra-Charaktere wie Spawn, Joker und Konsorten. Dennoch lohnt sich in diesem Fall das neue Abo-Modell von Sony für die Playstation.

Geile Fights und brutale Fatalities bei MK11

Das Spiel Mortal Kombat lebt von seiner übertriebenen Härte. Damals indexiert, ist das Spiel heute bereits normaler und relativ harmloser Mainstream. Die FInisher und das Game-Play ist dermaßen übertrieben, so dass von einer Indexierung abgelassen worden ist. Bereits die Vorgänger wurden nicht mehr indexiert. Den Fan wird es mit Sicherheit freuen, da es somit viel leichter ist, an die Spiele heranzukommen. Dennoch lohnt es sich, die vielen individuellen Fatalaties auszuprobieren. Jeder Kämpfer verfügt über zwei verschiedene Finisher, wobei nur einer von Anfang an bekannt ist. Der 2. muss in der Krypta gefunden werden. Es reicht aber auch, wenn man diesen einmal im Spiel vollführt. Hier gibt es viele Lets Plays, die alle Fatalaties im Einzelnen durchgehen. Einige Lets Player geben zudem Tipps und verraten die Tastenkombinationen.