FIFA gehört seit Jahren zu den beliebtesten Sport-Spielen und wird dementsprechend auch zu Hauf in Gaming-Reviews behandelt. Jedes Jahr aufs Neue stellen sich viele Gamer die Frage, inwieweit sich das Spiel von EA verbessert und welche neuen Features es bereits hält. Beim neuen FIFA 22 sind sich alle Lets Payer einig, was den Single Modus betrifft. Dieser kommt nämlich bei den Reviews gut weg. Nichtsdestotrotz geht es bei FIFA immer um den Online Modus. Und genau hier wird auch das Geld für EA generiert. Schon lange verdient EA bei seinen Spielen hauptsächlich über die In-Game-Käufe. Gerade bei FIFA ist der Umsatz dort enorm hoch. Dies wird auch in vielen Lets Plays thematisiert und nicht selten kritisiert. Doch was haben die In-Game-Käufe bei FIFA auf sich?

Lets Plays bei FIFA 22 meist Pack-Openings

Der spannendste Modus, der für die meisten FIFA Spieler auch die größte Relevanz hat, ist das FIFA Ultimate Team, kurz FUT. Hier können Spieler Geld verdienen, indem sie online gegen andere Spieler oder gegen den CPU spielen. Mit diesem Geld können sich neue Spieler gekauft werden, um das eigene Team stetig zu verbessern. Man kann sein Geld aber auch in Packs investieren. In dem Fall weiß man nicht, welche Spieler man final zieht. Es könnten somit auch richtig wertvolle Spieler gezogen werden, die man in der Regel nicht durch das Spielen allein erwirtschaften könnte. Ein bekannter Lets Player in dem Bereich ist Montanablack. Er zählt zu den Gamern, die Real Money investieren, um zu gewissen Anlässen besondere Packs zu kaufen. Die Sonder-Editionen haben in der Regel mehr Potential an gute und seltene Spieler zu kommen. Richtige Game Cracks investieren bei den Pack Openings manchmal sogar Hunderte von Euros. Ob es sich letztlich auszahlt, sei einmal dahingestellt.

Pack-Openings ein Garant für viele Klicks

Lustigerweise ist das Ziehen bzw. das Öffnen von Packs meist interessanter für den Zuschauer als das Lets Play von FIFA an und für sich. Dies erkennt man auch an den Klickzahlen solcher Videos. Die Thumbnails bei Pack-Openings wirken auf dem ersten Blick für den potentiellen Zuschauer aufregender und spannender als die herkömmliche Thumbnails der Lets Plays. Somit profitieren auch Live Streamer auf Twitch von dem Öffnen der Packs. In dem Fall lohnt es sich auch für viele Steamer echtes Geld in Coins zu investieren, da durch die vielen Klickzahlen und den neuen Subs zusätzliche Einnahmen generiert werden können.