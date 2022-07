Die Auswirkungen von Videospielen auf das Gehirn

Es gibt Belege dafür, dass Spiele schon vor dem Beginn der schriftlichen Geschichte bekannt waren. Glücksspiele, wie bei Weltklasse Casinos und andere Formen der Risikobereitschaft scheinen heutzutage im menschlichen Geist fest verankert zu sein. Das gilt auch für Videospiele. Je nachdem, welche Art von Videospiele man spielt und wie viel Zeit man damit verbringt, kann sich das Gehirn auf unterschiedliche Weise verändern. Videospiele sind eindeutig eine beliebte Form der Unterhaltung. Insgesamt verbringen Videospieler 3 Milliarden Stunden pro Woche vor dem Bildschirm. Aufgrund ihrer weiten Verbreitung haben Wissenschaftler erforscht, wie Videospiele das Gehirn und das Verhalten beeinflussen. Sind diese Auswirkungen positiv oder negativ?

Ihr Gehirn bei Spielen: Experimentelle Beweise

Der präfrontale Kortex – der Ort des Urteilsvermögens, der Entscheidungsfindung und der Impulskontrolle – erfährt während der Pubertät eine umfassende Umstrukturierung. Dieses exekutive Kontrollzentrum ist wichtig, um Risiken und Belohnungen abzuwägen und das Streben nach unmittelbaren Belohnungen (wie z.B. Spielen) zugunsten von längerfristigen Zielen zu bremsen. Diese Hirnregion erreicht ihre maximale Kapazität erst im Alter von 25 oder 30 Jahren, was erklären könnte, warum junge Menschen eher dazu neigen, stundenlang zu spielen und dabei grundlegende Bedürfnisse wie Essen, Schlaf und Hygiene zu ignorieren. Ohne ausgereifte Frontallappen, auf die sie zurückgreifen können, sind Heranwachsende und Teenager weniger in der Lage, negative Konsequenzen abzuwägen und potenziell schädliches Verhalten wie exzessives Videospielen einzuschränken, das sich ebenfalls auf die Entwicklung der Frontallappen auswirkt.

Gewalttätige Videospiele sind für viele Experten ein Grund zur Sorge. In einer Studie mit 45 Jugendlichen verringerte sich die Aktivität in den präfrontalen Regionen des Gehirns sofort, wenn sie nur 30 Minuten lang gewalthaltige Videospiele spielten, im Vergleich zu denjenigen, die an einem nicht gewalthaltigen Spiel teilnahmen. Frühere Untersuchungen haben gezeigt, dass bereits 10-20 Minuten gewalthaltiges Spielen die Aktivität in den Hirnregionen erhöht, die mit Erregung, Angst und emotionalen Reaktionen in Verbindung gebracht werden, während gleichzeitig die Aktivität in den Frontallappen, die mit Emotionsregulierung und exekutiver Kontrolle in Verbindung gebracht werden, reduziert wird. Die Dopaminausschüttung beim Spielen ist laut Forschern so stark, dass sie die präfrontalen Regionen fast ausschalten kann.

Fortnite, der König der schnellen Dopamin Schübe

Die rasanten Umgebungen von Shootern sind eine Welt für sich im Gegensatz zum langsamen Tempo von MMORPGs wie WoW, Final Fantasy XIV und Elder Scrolls Online. Und gerade Fortnite von Epic Games, der zuckersüße Survival-Shooter, ist besonders interessant, wenn es um Videospiele und das Gehirn geht. Nicht zuletzt, weil er zu einem kulturellen Phänomen geworden ist, vor allem bei jungen Spielern, deren Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet.

Im Kern ist Fortnite ein schnelles und von Natur aus wiederholbares Spiel mit Battle Royale- und Sandbox-Modi für unterschiedliche Spielstile. (Fortnite Battle Royale-Matches dauern etwa 20 Minuten, aber die Spieler können schon kurz nach Spielbeginn ausscheiden, je nach ihrem Können und/oder Glück). Der Nervenkitzel, am Leben zu bleiben, sowie die Erlangung von Skins, die sich auf die Popkultur beziehen, können Dopamin freisetzen – einen der Neurotransmitter des Gehirns. Und je mehr Dopamin Ihr Gehirn nach einem Spiel in Fortnite ausschüttet und je mehr Freude Sie empfinden, desto größer ist Ihr Verlangen, eine weitere Runde zu spielen.

Es ist nicht alles düster

Die neurologische und psychologische Forschung zu Videospielen steckt noch in den Kinderschuhen – sie befindet sich sozusagen im frühen Alpha-Stadium. Das liegt daran, dass Videospiele, wie wir sie kennen, moderne Erfindungen sind. Und bei der Bewertung der bisherigen Forschung zeigen die Studien, dass es nicht nur um Warnungen und Sorgen geht. Tatsächlich können Videospiele ein wirksames Mittel sein, um unser Gehirn und unsere kognitiven Fähigkeiten zu verbessern – vor allem auf lange Sicht.

Holen Sie sich die Gehirnschübe ohne die Nachteile

Obwohl die Forschung zu Videospielen erst seit kurzem betrieben wird, ist bewiesen, dass Videospiele dem Gehirn durchaus Vorteile bringen – eine gute Nachricht für alle, die gerne ein Videospiel spielen (oder zwei, oder drei, oder 400). Sie können uns jedoch in einem Maße in ihren Bann ziehen, das nicht gesund ist und sich als Videospielsucht manifestieren kann. Die Tatsache, dass Spiele speziell darauf ausgelegt sind, uns zum Spielen zu animieren, macht es zugegebenermaßen schwieriger, diesen Rat zu befolgen. Aber wenn wir unsere eigenen Spielgewohnheiten im Auge behalten und Videospiele auf eine Art und Weise spielen, die uns nicht uneingeschränkt in der hedonistischen Tretmühle hält, können wir das Spielen nutzen, um geistig widerstandsfähiger, schneller und intelligenter zu werden.