Warum wir Memes lieben: Eine psychologische Analyse

Egal ob zum Ausdrucken und Aufhängen an der Wand oder als Reaktion auf eine Nachricht – Memes sind überall! In diesem Artikel erklären wir euch, was genau Memes sind und warum sie so beliebt sind.

Was sind Memes?

Memes sind kurze, witzige oder clever gestaltete Bilder, die sich im Internet schnell verbreiten. Sie sind eine Form der Online-Kultur, die von vielen Menschen geteilt und genossen wird. Einige Memes haben es geschafft, weltweit bekannt zu werden und zu einem Phänomen zu werden. Das berühmteste Beispiel ist das Grumpy Cat Meme, das ein Foto des grimmigen Gesichts einer Katze zeigt. Dieses Meme wurde so beliebt, dass es sogar einen Hollywood-Film über die Katze gab.

Auch neuere wie das Poggers Meme werden in Film und Fernsehen aufgegriffen. Aber warum sind Memes so beliebt? Eine neue Studie hat versucht, diese Frage zu beantworten, indem sie die psychologischen Faktoren untersucht hat, die unsere Beziehung zu Memes beeinflussen.

Die Studie, die in der Zeitschrift „Personality and Individual Differences“ veröffentlicht wurde, fand heraus, dass Menschen, die offen für neue Erfahrungen sind und gerne Neues ausprobieren, eher Memes mögen. Dies ist auf den Tatsache zurückzuführen, dass Memes oft innovativ und kreativ sind und neue Ideen vorstellen. Zudem fand die Studie heraus, dass Menschen, die gerne soziale Medien nutzen und regelmäßig online sind, ebenfalls eher Memes mögen. Dies liegt vermutlich daran, dass Memes hauptsächlich online geteilt werden und deshalb für diese Gruppe von Menschen leichter zugänglich sind.

Interessanterweise fand die Studie auch heraus, dass Menschen mit hohem Selbstwertgefühl eher Memes mögen. Dies kann damit zusammenhängen, dass Menschen mit hohem Selbstwertgefühl häufig selbst kreativ sind und Neues ausprobieren mögen.

Woher kommen Memes?

Die Herkunft der meisten Memes ist relativ unklar. Viele Memes entstehen spontan aus dem Alltag oder aus dem Zusammentreffen verschiedener Kulturen. Andere Memes hingegen sind gezielte Kreationen von Marketing-Experten oder sogar von Psychologen.

Eines der berühmtesten Beispiele für ein gezielte Kreation ist das “Rage Comic”. Rage Comics sind kurze Comics, die in den sozialen Medien sehr beliebt sind. Sie handeln meist von alltäglichen Ärgernissen und Problemen und sind daher sehr relatable (zu deutsch: “relatierbar”). Die Rage Comics wurden 2009 von einem anonymen User namens “Gabe” erfunden. Gabe war ein professioneller Marketer und wusste genau, wie man ein Meme erstellt, das im Internet viral geht. Er nutzte sein Wissen, um die Rage Comics zu kreieren und sie anschließend in den sozialen Medien zu verbreiten.

Das “Gangnam Style”-Video ist ein weiteres bekanntes Beispiel für ein gezielte Kreation. Das Video wurde 2012 von dem südkoreanischen Musiker Psy veröffentlicht und war eine Absichtliche Kreation mit dem Ziel, im Internet viral zu gehen. Und tatsächlich: Das Video wurde innerhalb kürzester Zeit zum erfolgreichsten YouTube-Video aller Zeiten und brach mehrere Rekorde.

Wie werden Memes verbreitet?

Ein Meme ist ein kulturelles Element, das sich durch Verbreitung ähnlich wie ein Virus von Individuum zu Individuum verhält. Es kann sich dabei um ein Bild, einen Text oder auch um beides handeln. Die Verbreitung von Memes erfolgt in der Regel über soziale Medien oder andere digitale Kanäle.

Fazit – Warum Memes so beliebt sind

Die Frage, warum Memes so beliebt sind, ist eine interessante und komplexe Frage. Eine mögliche Erklärung ist, dass Menschen einfach gerne Dinge teilen, die sie amüsieren oder mit denen sie sich identifizieren können.

Durch die Verbreitung von Memes können Menschen ihre Gedanken und Gefühle mit anderen teilen und gleichzeitig auf unterhaltsame Weise interagieren. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit von Memes könnte sein, dass sie uns helfen, unsere Gedanken und Gefühle besser zu verarbeiten.

Wenn wir etwas Lustiges oder Bedeutungsvolles sehen, können wir es mit anderen teilen und dadurch unsere Gedanken sortieren und unsere Emotionen verarbeiten. So können Memes auch eine therapeutische Wirkung haben. Abschließend lässt sich sagen, dass Memes beliebt sind, weil sie uns unterhalten und helfen, unsere Gedanken und Gefühle besser zu verarbeiten. Sie bieten uns eine Möglichkeit, unsere Identität auszudrücken und mit anderen zu interagieren.