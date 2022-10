PS Plus Spiele für Oktober im Überblick

Sony bleibt seiner Linie treu und veröffentlicht im PS Plus Abo zum Winter hin wieder überdurchschnittlich viele Kracher. Im letzten Monat mussten Abonnenten noch geduldig sein. So wurde im PS Plus Abo Essentials September als Highlight lediglich das Rennspiel Need for Speed Heat veröffentlicht. Für Fans der Reihe natürlich ein Kracher, was aber letztlich nicht über die schwache Gesamtqualität des Monats-Abos hinwegtäuschen konnte. Im Oktober werden die Gamer jedoch reichlich belohnt. So stehen gleich zwei Highlights zum Download bereit, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Zum einen gibt es wieder Rennspaß mit Hot Wheels Unleashed. Diese Reihe ist vor allem bei Hobby-Gamern sehr beliebt, da diese sich sehr stark von konventionellen Rennspielen abhebt. Hierbei steht lediglich der Spaß beim Gamen im Vordergrund. Zum anderen gibt es auch mit Injustice 2 ein waschechtes Prügelspiel. Das dritte, eher unbekannte Spiel, ist der Ego-Shooter „Superhot“, welcher trotzdem aufgrund seines besonderen Stils zu überzeugen weiß und das Abo-Angebot positiv abrundet.

Lustige Spieleabende mit Hot Wheels Unleashed

Die Hot Wheels sind losgelassen und sorgen seit Anfang Oktober für unterhaltsame Spieleabende. Ein Spiel mit Suchtfaktor! Schon zum Release entpuppte sich das Rennspiel als ein wahrer Überraschungshit. Wer das Spiel bis dato noch nicht sein Eigen nennen kann, hat nun die Gelegenheit im PS Plus Abo Essentials dieses kostenlos herunterzuladen. Dabei ist das Release-Datum noch gar nicht so lange her. Das Spiel Hot Wheels Unleashed wurde nämlich erst am 30. September veröffentlicht. Gerade einmal ein Jahr hat es gedauert, bis der Renn-Kracher nun kostenlos im Angebot bei Sony ist. Das Spiel ist für Fans von schnellen Rennspielen ein wahres Fest. Zumal Hot Wheels über einen gewissen Retro-Faktor verfügt. Welches Kind hat damals nicht mit den vielseitigen und bunten Autos gespielt? Nun treffen sich die Fahrer auf irrwitzigen und rasanten Strecken, um sich mit Vollspeed zu messen. Einer langen Gaming-Nacht steht somit nichts im Wege. Wer ideal ausgerüstet sein möchte, legt sich zusätzlich noch einen Gaming Booster Vorrat zu, damit man auch gedanklich zur späteren Stunde noch das nötige Level halten kann. Obwohl das Spiel über einen sehr ausgefeilten Einzelspieler-Modus verfügt, toben sich die meisten Gamer jedoch zusammen beim Online-Multiplayer aus.

In Injustice 2 als Superhelden gegeneinander antreten

Injustice 2 gibt es bereits seit dem 11. Mai 2017. Somit ist dieses kostenlose Release für Fans der Reihe wohl etwas zu spät im Abo-Angebot eingetroffen. Die vielen Let’s Plays auf YouTube zeigen mitunter, dass das Spiel bereits eine sehr große Fanbase besitzt. Die damals Unentschlossenen kommen somit jetzt – leicht verspätet – doch noch in den Genuss der Prügel Reihe. Das Spiel funktioniert vom Handling her wie der Platzhirsch Mortal Kombat. Es ist praktisch der harmlose Ableger mit Superhelden. Somit wurde der Härtegrad arg heruntergestuft. Das Spiel Injustice 2 lebt vor allem durch seine Charaktere. Diese stammen nämlich aus dem DC-Universum. Somit können Gamer direkt in die Rolle der geliebten Superhelden oder eben Schurken schlüpfen. Neben Batman und Superman sind auch Bösewichte wie der Joker und Swamp Thing im Angebot.