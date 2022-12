7 vs. Wild auf YouTube

Seit einigen Wochen bestimmt ein Format die ganze YouTube-Szene und dementsprechend auch die Trends: 7 vs. Wild. In diesem Format, welches von Fritz Meinecke, in die Welt gerufen worden ist, kämpfen sieben Teilnehmer auf einer Insel in Panama um ihr „Überleben“. Auch wenn das Motto ein wenig brachial und martialisch klingt, werden alle Teilnehmer wirklich an den Rand ihrer Kräfte gebracht. Wer es schafft, sieben Tage auf der Insel zu bleiben und dabei gleichzeitig die meisten Punkte holt, gewinnt das Spiel. Im Gegensatz zur ersten Staffel wurde hinsichtlich der Qualität und auch der Prominenz ein wenig optimiert. So hat man sich entschieden, sogar normale Lets Player und YouTube-Stars mit auf die Insel zu holen. Normal kennen die Streamer das Survival-Leben nicht. Ob sie es schaffen, den Widrigkeiten zu trotzen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Aktuell befindet sich die Ausstrahlung noch relativ am Anfang. Neben der Aussetzung sind bereits sechs weitere Folgen auf YouTube erschienen. Doch nicht jede Folge ist ein voller Tag. So befinden wir uns erst am 2.Tag auf der Insel in Panama.

Knossi könnte bei 7 vs. Wild überraschen

Zu den Highlights des Formats zählt mit Sicherheit Jens Knossalla, kurz Knossi. Der Streamer, der in den letzten Jahren zum YouTube- und Twitch-Star avancierte, stellt sich der Herausforderung. Erst vor einem halben Jahr war Knossi beim Turmspringen zu sehen. Gewinnen konnte der extrovertierte Streamer zwar nicht, was ihm aber nicht die Laune vermiesen konnte. Im Dschungel von Panama könnte seine Laune aber schnell schlechter werden. Immerhin hält Knossi noch durch, obwohl die letzte Folge einen wahren Ansturm an Gewitter zeigte. So suchte Knossi Schutz unter einer Palme. In dieser Szene ist auch das berühmte Zitat: „Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint“ entstanden.

7 vs. Wild: Streamer vs. Survival-Experten

Das Format ist in dieser Staffel so bahnbrechend erfolgreich, da es diesmal einen direkten Wettkampf zwischen Experten und unerfahrenen Entertainern gibt. Da diese Mal mit Knossi und Nova zwei sehr bekannte Streamer und YouTuber mit an Bord sind, gehen auch die Klickzahlen stark nach oben. Auch die Reactions auf YouTube auf dieses Format neben dramatisch zu. 7 vs. Wild kommt wie ein richtiges TV-Format in puncto Qualität herüber. YouTube als neues TV-Format ist für viele bereits seit langem Usus. 7 vs. Wild hat wie ein TV-Programm auch regelmäßige Sendezeiten. So können sich Freunde der Serie jeden Mittwoch und Sonntag um 18 Uhr auf eine neue Folge freuen.