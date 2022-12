Nova gibt bei 7 vs. Wild auf

Es ist wohl derzeit die Serie über die ganz Deutschland redet: 7 vs. Wild. Sofern man sich die Twitter und YouTube-Trends anschaut, stößt man nicht nur auf die aktuellen Folgen der Serie, sondern auch über viele Reactions auf das Format. Neben alltäglichen YouTubern und Twitchern kommentiere auch viele Survival-Experten die Serie. Reactions auf YouTube sind mittlerweile das Format schlechthin. Viele Lets Player sind somit kaum noch mit dem Gaming-Content in Verbindung zu bringen. Und gerade diese YouTuber haben derzeit massig Content aufgrund der Serie 7 vs. Wild, die jeden Mittwoch und Samstag um 18 Uhr veröffentlicht wird. Aktuell befinden sich die Kandidaten bei Tag 4 von 7. Somit wäre die Hälfte bereits geschafft. Leider musste jedoch die erste Kandidatin aufgeben.

Erste Kandidatin gibt bei 7 vs. Wild auf

Auf Plattformen wie YouTube und Twitch stapeln sich heute zu Beginn der Woche wieder reichlich an Reactions auf die Serie 7 vs. Wild. Demnach kein Wunder, dass 7 vs. Wild auf YouTube stets in den Trends ist, was sich schlussendlich auch auf den Erfolg auswirkt. Erfinder Fritz Meinecke erlaubt es jedem, die Folgen seines Erfolgsformats zu kommentieren. Ein cleverer Schachzug, da die Serie dadurch erst diese große Reichweite erzielen konnte. Bei der neusten Folge gab es jedoch ein trauriges Ende. Denn nach einem harten Kampf mit sich selbst, musste Streamerin Nova aufgeben. Bereits zuvor konnte man ihr ansehen, dass es sich nicht lange gehen wird. In den Folgen macht sie hauptsächlich die Isolation dafür verantwortlich, warum sich ihr Zustand so dramatisch verschlechtern hat. Sie ist somit die erste Kandidatin, die das Feld räumen muss.

Knossi heimlicher Favorit bei 7 vs. Wild

Obwohl viele Experten im Bereich Survival dem Kandidaten Knossi bereits zu Beginn kaum Chancen überhaupt 7 Tage aushalten zu können zugetraut haben, scheint dieser mittlerweile wirklich zu überraschen. Knossi ist ein Entertainer durch und durch. Er kennt sich jedoch auch mit mentalen Belastungen aus. So musste er vor einiger Zeit eine Pause auf Twitch machen. Stress belastete Knossi, so dass er sich gezwungen sah, einen Gang herunterzuschalten. Knossi ist bereits vor dem Format Publikumsliebling gewesen und überrascht nun mit seiner Mentalität und seinem Kämpferherz die waschechten Survival-Experten.