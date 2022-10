Spielerisch Geld investieren mit Gaming Aktien

Spiele für die Konsole oder den Computer sind nur etwas für Teenager? Dem ist schon lange nicht mehr so. Die Gaming-Welt ist in den letzten Jahren immer umfangreicher geworden und bietet mittlerweile auch für Anleger tolle Möglichkeiten, um Geld zu investieren. Gaming hat vor allem zuletzt durch den Boom von E-Sport viele neue Potenziale hinzugewonnen und bietet mittlerweile ein großes Wachstumspotenzial, welches auch für Investoren interessant geworden ist. So kann man quasi spielerisch Geld verdienen. Im Folgenden stellen wir Ihnen einige interessante Gaming Aktien und die wichtigsten Informationen rund um den Markt vor.

Der Gaming-Markt wächst immer weiter

Der Gaming-Markt wächst immer weiter und damit auch die Community. Mittlerweile gibt es weltweit über drei Milliarden Menschen, die regelmäßig zocken. Das Gaming ist somit eine der weltweit am schnellsten wachsenden Branchen und entwickelt sich durch innovative Technologien und die fortschreitende Digitalisierung immer weiter.

Gaming-Aktien sind während Corona gestiegen

Gerade in der Corona-Krise wurde deutlich, welches Potenzial in der Branche steckt. Die größten Profiteure waren sogenannte Stay-at-home-Aktien. Dazu gehören Lieferdienste, Video-Chat-Programme und auch Videospiele. Die Aktien hielten sich vergleichsweise stark und erholten sich deutlich schneller von den allgemeinen Kurs-Abstürzen. Aufgrund von Ausgangssperre und Co. haben die Menschen ihre Freizeit anders verbracht und wieder auf Spiele zurückgegriffen.

Ein generationsübergreifender Trend

Der Trend zu Videospielen ist jedoch nicht erst seit Corona deutlich spürbar. Bereits in den Jahren zuvor konnten viele Hersteller wachsende Umsätze verzeichnen und es entstand ein neuer Hype rund um den Sport. Dies liegt auch an der Zweitverwertung für Games, beispielsweise durch Twitch. Menschen schauen professionellen Gamern dabei zu, wie sie spielen. Es entstanden E-Sport-Teams und weltweite Turniere. Die Spieler selbst sind mittlerweile immer älter und der Trend zieht sich durch verschiedene Altersklassen.

Digitalisierung befeuert Onlinespiele-Boom

Online und stationäre Videospiele sind heutzutage eine beliebte Freizeitbeschäftigung und zu einem anerkannten Hobby geworden. Die Spieler geben immer mehr Geld innerhalb der Games aus und schließen für die Teilnahme sogar Monats- oder Jahresabos ab. Die Geschäftsmodelle sind lukrativ sowie optimal skalierbar und sorgen für hohe Umsätze. Gespielt werden kann mittlerweile auf allen elektronischen Geräten, von der Konsole, über PC, Laptop und Tablet bis hin zu Smartphones. In Zukunft wird auch die VR-Brille zu einer echten Marktmacht werden. Ein Spiel kann heutzutage genau wie ein Hollywoodfilm zu einem echten Blockbuster werden. Mit einer großen Fangemeinde im Rücken ist der finanzielle Erfolg von Fortsetzungen meist schon garantiert. Dazu gehören Kult-Spiele wie World of Warcraft, FIFA oder League of Legends.

Hohe Margen durch Umgehung des Einzelhandels

Durch die Digitalisierung werden die Spiele mittlerweile nicht mehr auf Datenträgern verkauft und der klassische Handel ist kaum noch Teil der Gaming-Branche. Dadurch steigern die Spieleanbieter ihre Margen, die Games können mittlerweile online gekauft werden und Abo-Modelle garantieren wiederkehrende Einnahmen. Der Spielehersteller Activision Blizzard beziffert den Vorteil eines Downloads gegenüber dem Verkauf im Handel auf zehn US-Dollar je Transaktion. Mittlerweile erfolgen etwa rund 90 % aller Umsätze rund um die Spiele digital.

Die interessantesten Gaming-Aktien

Die Vorteile der Gaming-Aktien sind also mehr als deutlich. Doch Hersteller für Spiele gibt es wie Sand am Meer, daher stellen wir Ihnen im Folgenden die größten Unternehmen vor. Diese bieten interessante Investitionsmöglichkeiten:

Activision Blizzard

Das US-Unternehmen steckt hinter einigen der bekanntesten Spieler, dazu gehören World of Warcraft oder Call of Duty. Der Konzern ist Marktführer in Amerika im Bereich des Gamings und entwickelt die weltweit bekanntesten Spiele. Darüber hinaus ist das Tochterunternehmen für mobile Spiele wie Candy Crush verantwortlich.

Electronic Arts

Das Unternehmen ist für Klassiker wie FIFA oder Die Sims bekannt. Durch erfolgreiche Franchise-Spiele werden vorhersehbare Gewinne erzielt, was sich vor allem für Anleger lohnt, die das Risiko möglichst minimieren möchten. Gerade Klassiker wie FIFA spielen durch In-Game-Käufe zudem Zusatzeinnahmen in die Kassen.

Ubisoft

Der Spielehersteller kommt aus Frankreich und wird an der Börse aktuell noch unterschätzt. Durch Games wie Assassin’s Creed oder Anno spielt das Unternehmen in der obersten Liga mit. Auch für nächstes Jahr wurden bereits viele neue Spiele angekündigt, die den Wert der Aktie deutlich nach oben treiben können.

Take-Two Interactive

Das Unternehmen mit Sitz in New York ist vor allem durch das Erfolgs-Game Grand Theft Auto bekannt. Allein 2019 betrug der Umsatz knapp 3,1 Milliarden Dollar. Auch hierbei liegt der große Vorteil wieder daran, dass die Spieler im Spiel selbst noch Geld ausgeben, um schnellere Fortschritte zu machen.