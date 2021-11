Zwohndesliga bei den Rocketbeans wieder zurück

Nach langer Pause gab es am Dienstagabend endlich wieder die Zwohndesliga bei den Rocketbeans auf YouTube. Wie Tobias Escher zu Beginn erklärte, lag es hauptsächlich daran, dass jede Woche eines der permanenten Teilnehmer, in Persona Niels und Nico, fehlten. Nun kamen die drei endlich wieder zusammen und analysierten den letzten Spieltag der 2.Bundesliga. Etienne Garde, der kurz zuvor noch die Bohndesliga mitkommentierte, war leider zu dieser Zeit nicht mehr zugegen. Generell betonte Tobias Escher, dass die Nachfrage nach der Zwohndesliga in der Rocketbeans Community sehr groß sei.

Rocketbeans im neuen YouTube-Studio

Im neuen YouTube-Studio präsentierten die drei Bohnen den 12.Spieltag der 2.Bundesliga. Als erstes Spiel wurde gleich das Topspiel des Spieltages diskutiert: Werder Bremen gegen den FC St.Pauli. St Pauli ist diese Saison, wie Niels korrekt hervorhob, die Mannschaft der Stunde. Werder Bremen hat dahingehend als Aufstiegsaspirant noch viel mit sich zu kämpfen. Am Ende trennten sich beide Teams 1 zu 1. Das Unentschieden wird hingegen den Bremern wesentlich mehr schmerzen als den Kiezkickern. Bremen braucht nämlich so langsam eine Siegesserie, um den Anschluss nach oben nicht zu verlieren. Hier brachte sich vor allem Nico Backspin ein, dessen Herz weiterhin für die Bremer schlägt. Unterstützung seitens der Fans und Zuschauer bekam er jedoch nicht. Das Rocket Beans Forum kann in diesem Format leider nicht wie gewohnt live kommentieren. Die Bohndesliga sowie auch die Zwohndesliga sind beim YouTube-Kanal der Rocketbeans derzeit kein Live-Format.

HSV und Bremen die Lieblinge der Rocketbeans

Neben dem SV Werder Bremen wurde auch heftig über den Hamburger SV diskutiert. Dieser kommt nämlich, ähnlich wie Bremen, nicht aus den Startlöchern. Auch am 12. Spieltag kam man zu Hause gegen Kiel nicht über ein 1-1 Unentschieden hinaus. Der Anschluss nach oben rückt mehr und mehr davon. Auch bei den Hamburgern müsste es alsbald eine Siegesserie geben.

Das Format der 2.Bundesliga bei den Rocket Beans geht im Vergleich zum Hauptformat nur knapp über eine halbe Stunde. Dennoch ist das neue Konzept und der Ansatz, auch die 2.Bundesliga mit in die Sendung zu nehmen, äußerst attraktiv und sorgt bisweilen für gute Klickzahlen.