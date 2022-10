Kneipenquiz der Rocketbeans via Livestream

Das Wochenende wurde auf YouTube am gestrigen Freitag mit einer gehörigen Portion Unterhaltung von den Rocketbeans eingeleitet. Der Freitagabendunterhaltung stand somit für Fans der Bohnen nichts im Weg. Auf ihrem YouTube Kanal Rocket Beans TV streamten sie die aktuelle Folge des Kneipenquiz. Auch in dieser Folge, übrigens bereits die 11.Episode, battelten sich die Bohnen unerbittlich zum Sieg. Natürlich sind die ausgetragenen verbalen Streitigkeiten um Punkte mit einem zwinkernden Auge zu nehmen. Vor allem Nils Bomhoff, der für seine Wortakrobatik und Moderations-Skills bei den Rocketbeans bekannt ist, legte sich das eine oder andere Mal mit dem Host der Sendung an. In der Regel stieg Nils jedoch beim souveränen Moderator meist auf taube Ohren. Nichtsdestotrotz war die aktuelle Folge Kneipenquiz wieder ein besonderes Schmankerl der YouTube-Unterhaltung.

Kneipenquiz als Erfolgsformat

Die Rocketbeans verfügen über eine Vielzahl an Formate. Doch mit Recht kann behauptet werden, dass das Kneipenquiz zu den Erfolgreichsten zählt. Klickzahlen auf YouTube von 150.000 bis 250.000 sind beim Kneipenquiz nicht unüblich. Sofern die aktuelle Episode auf YouTube erscheint, lassen sich ähnliche Klickzahlen erwarten. Neben Couch and Couch und die Bohndesliga ist das Kneipenquiz eines der Highlights des Kanals. Mittlerweile wird das Kneipenquiz auch häufiger, aber dafür unregelmäßiger auf dem Kanal der Rocketbeans ausgestrahlt. So schaffen es mitunter drei Episoden in einen Jahreszyklus.

Rocketbeans über Jahre hinweg erfolgreich

Ein Grund, warum der Kanal der Rocketbeans so dermaßen erfolgreich ist, ist die Vielfalt an Shows und Formaten. So fungiert Rocket Beans TV als kompletter Sender mit einem vollständigen Sendeprogramm und Ablauf. Somit kann der Sender als äußerst professionell gesehen werden. Zusätzlich verfügen die Bohnen über sehr viele spannende und sympathische Charaktere. Allen voran Etienne Garde, der sich mit seiner speziellen Art eine riesige Fanbase aufgebaut hat. Viele Bohnen haben in den Jahren eine Vielzahl an Followern und Fans gewonnen, welche die Sendung im Gesamten natürlich unterstützen. Ebenso wirken alle Bohnen sehr nahbar und können somit auch durch dieses Attribut punkten. Alles in allem macht der Sender der Rocketbeans einen sehr soliden und kompletten Eindruck, so dass einer erfolgreichen Zukunft weiterhin nichts im Wege steht.