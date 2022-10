Kleine Spitzen in der Bohndesliga auf YouTube

Pünktlich am Montag erschien auf YouTube wieder die neuste Episode der Bohndesliga. Diese hatte es auch diesmal wahrlich in Sachen Unterhaltung in sich. Getreu dem Motto „die Hessen“ kommen, gestaltete sich die Show für einen Schaulauf für Rocketbeans-Ikone Etienne Garde. Seine Eintracht marschierte nämlich weiter und kletterte auf den vierten Platz der 1. Fußball Bundesliga. Ein Lauf, den man wahrlich honorieren muss. Dies passierte auch in der Bohndesliga. Alle Bohnen waren sich in dem Fall einig: Die Hessen kommen! Am letzten Spieltag fertigte man eben Borussia Mönchengladbach mit 3-1 ab. Dabei ging man als Auswärtsteam sogar als leichter Außenseiter ins Rennen. Das Spiel machte aber von Anfang an die Eintracht und setzte sich souverän mit dem Auswärtssieg durch.

Abstiegskampf heißes Thema bei den Rocketbeans

Auch der Abstiegskampf wurde in der aktuellen Folge Bohndesliga ausgiebig diskutiert und analysiert. Schnell legte man sich fest, dass Schalke 04 und der VFB Stuttgart derzeit die schwächsten Teams der Bundesliga sind und bereits für den Abstieg vorsprechen. Stuttgart konnte sich bei den beiden Spielen zuvor ein wenig aufrappeln, fiel jedoch am letzten Spieltag in alte Muster. So verlor man gnadenlos mit 0-5 bei Borussia Dortmund. Für die Rocketbeans zählt der VFB Stuttgart definitiv zu den Abstiegskandidaten. Der 2.Anwärter auf den Abstieg in die 2. Fußball Bundesliga ist der FC Schalke 04. Nach der ungünstigen Niederlage auswärts gegen die Berliner Hertha ist man nun alleiniges Schlusslicht der Liga. In der Bohndesliga wurde auch die Frage des neuen Trainers diskutiert. Ob Thomas Reis sich nun wirklich den Königsblauen anschließt ist weiterhin unklar. Zumindest scheinen die Gespräche mit dem Ex-Trainer des VFL Bochums in den finalen Zügen zu sein.

Kleine Spitzen sorgen für Unterhaltung

Neben den analytischen Talks gab es auch eine kleine Reiberei zwischen Nils Bomhoff und Nico Backspin. Letzterer schien sich in den Pausen nämlich ein wenig über den HSV mokiert zu haben. In der Sendung wehrte sich Nils vehement. Nico wollte Nils wohl aus der Reserve locken, da es bei den Norddeutschen derzeit alles andere als gut läuft. Nach der brutalen Derby Niederlage gegen den FC St.Pauli konnte der HSV auch zu Hause gegen Magdeburg nicht gewinnen. Somit scheint der HSV derzeit ein wenig ins Straucheln zu geraten. Nachdem man die Liga über Monate dominierte, musste man nun erstmal Federn lassen und sich mit dem dritten Platz begnügen.