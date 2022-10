Spannender Talk bei den Rocketbeans

Kaum zu glauben, aber Union Berlin führt die Bundesliga an. Dies war auch einer der längeren Themen in der Bohndesliga. Generell waren es mehrere spannende Spiele, so dass es eine Frage der Ehre war, dass sich die Bohndesliga-Truppe vollzählig eingefunden hat. Lediglich Nico Backspin kam ein paar Minuten zu spät zur Aufzeichnung ins Rocketbeans YouTube-Studio. In den ersten Minuten ging es schon analytisch zur Sache. So war das erste Spiel, was zur Diskussion stand: Union Berlin gegen den BVB. In diesem Spiel gewannen die Berliner gegen äußerst schwache Borussen mit 2 zu 0. Thema in der Bohndesliga Talkrunde war vor allem die Schwäche der Borussia, die kaum wiederzuerkennen sind. Man suchte zwar den Grund, warum der BVB derzeit zu schwach agiert, fand jedoch nicht wirklich den Grund. Schließlich stehen die Qualität sowie auch die Mentalität nicht zur Diskussion. Gegen Union konnte man nicht einmal viele Torchancen kreieren, was eigentlich die Stärke der Schwarz-Gelben ist. Nun führt Union Berlin die Liga an. Kann es in diesem Jahr einen Konkurrenten zum FC Bayern München geben?

Frage der Konkurrenz stellt sich nicht

Nachdem der BVB wieder Punkte gelassen hat und die Bayern mit 5-0 gegen Freiburg marschierten, stellt sich auch nicht mehr die Frage einer spannenden Meisterschaft. Trotzdem sieht dies in der Tabelle noch anders aus. Die Bayern haben in dieser Saison bereits mehrere Punkte einbüßen müssen, konnten dies aber gegen Freiburg wieder ein wenig geraderücken. Die Rocketbeans sehen die Bayern immer noch als größten Favoriten für die Meisterschaft. Interessant war für Tobias Escher, dass Choupo Moting in diesem Spieltag so eingeschlagen ist. Somit könnte sich das Stürmerproblem der Bayern in Luft aufgelöst haben. Wenn Choupo Moting weiter auf dem Niveau spielt, könnte er sogar in der Champions League eine Alternative für das Sturmzentrum darstellen.

Etienne Garde freut sich über die Eintracht

Auch Etienne Garde war nach dem Spieltag gut gelaunt. Mit 5-1 fertigte seine Eintracht aus Frankfurt Bayer 04 Leverkusen ab. Es war eine dominante Leistung der Frankfurter, die von Etienne lobend hervorgehoben worden ist. Auch Nils Bomhoff konnte die Leistung der Eintracht ebenfalls nur respektieren. Anders sieht es an diesem Spieltag mit seinem HSV aus. Mit 0-3 verlor man nämlich in der 2.Fußball Bundesliga das Derby gegen den FC St.Pauli.