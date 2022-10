Internet Spiele und die Auswirkungen auf die Jugend

Die Auswirkungen von Gaming und Internet- oder Konsolenspielen auf die Jugendlichen, die diese Spiele in großen Mengen und mit viel Zeitaufwand konsumieren, werden immer wieder, teilweise sehr kontrovers, diskutiert. Das Thema ist dabei hauptsächlich die totale Hingabe zu einem Spiel, die dazu führt, dass Jugendliche das eigene Zimmer gar nicht mehr verlassen wollen. Eltern machen sich schnell Sorgen, ob dieses exzessive Gaming nicht negative Auswirkungen auf die schulischen Leistungen haben könnte.

Die Antwort ist dabei einfach. Wie bei allen Dingen im Leben, kann Gaming sowohl negative als auch positive Auswirkungen haben. Als Freizeitentertainment und Entspannungsmethode ist es enorm effektiv, gerade für gestresste Schüler. Zu viel davon kann dann wieder schaden. Es ist, wie so oft, der goldene Mittelweg zu finden, der Gaming zulässt, aber eben die Zeit für andere Aktivitäten lässt. Schwierig wird es meist dann, wenn gar keine anderen Aktivitäten mehr gewünscht sind, dann ist es meist schon zu spät und es müssen stärkere Maßnahmen eingesetzt werden.

Der Einfluss des Online Gaming auf Jugendliche

Die Zeiten haben sich geändert. Online Gaming hat einen unaufhaltsamen Aufstieg zur beliebtesten Freizeitaktivität für Jugendliche hinter sich. Gerade die Smartphones werden extrem zum Gaming genutzt und sind ohnehin ein ständiger Begleiter der Jugendlichen. Sobald die Gamer etwas mehr Erfahrung haben, tendieren sie zu größeren Bildschirmen, wobei Laptops besonders beliebt sind.

Die Wissenschaft hat bereits aufgezeigt, dass es beim Online Gaming längst nicht nur negative Effekte geben kann, sondern eine ganze Reihe von positiven Mehrwerten können hier abgeholt werden, wenn mit Sinn und Verstand vorgegangen wird. Bei den vielen Vorteilen finden sich Punkte wie verbessertes Teamwork, Multi-Tasking-Fähigkeiten und besser entwickelte Lernfähigkeiten.

Wie kann heutzutage Online gespielt werden?

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Online Gaming zu betreiben. Die meisten Jugendlichen haben bestimmte Spiele auf Konsolen oder im Netz, die sich mit einem Account spielen lassen. Es gibt unzählige Online Casinos, die das Spielen im Netz anbieten. Spieler müssen hier 18 Jahre alt sein, sodass Jugendliche in der Regel nur auf Demoversionen zugreifen können, bei denen sie mit einem fiktiven Guthaben spielen können.

Beliebte Online Gaming Methoden:

Konsole (PlayStation, X-Box)

Smartphone, Tablet für mobile Gaming

Internetplattformen (Steam)

Spielebewertungen

Alle existierenden Spiele werden ständig bewertet und eingestuft, sodass Jugendliche sich immer darüber austauschen, welches Spiel gerade noch neu ist, aber schon eine stark ansteigende Popularität besitzt. Dies weckt die Begierde, das Spiel selbst einmal auszuprobieren. Es gibt dabei die unterschiedlichsten Bewertungsschemen. Folgende sind sehr verbreitet:

Sternebewertungen (meist von 1 bis 5)

Prozentbewertungen (von 0 bis 100%)

Bewertungen mit Textanalysen

Spielegenres

Besonders beliebte Spiele sind die Games, die mit Freunden zusammen in einem Multiplayer gespielt werden können. Dazu gehören Shooter, die mit Aufträgen und Missionen reizen. Dazu werden Dystopie- und Fantasyspiele sehr im Vordergrund gehalten und können mit der Erfindungsgabe der Hersteller immer wieder einen besonderen Spielehit landen. Sportspiele erfreuen sich einer ganz besonderen Popularität und immer wieder fiebern die Fans auf die neuen Releases hin, die dann aktuelle Daten und Updates mitbringen.

Shooter

Sportspiele

Fantasy

Dystopie

Was ist ein Online Casino? Diese Frage stellen sich Jugendliche nicht. Jugendliche haben ein Interesse an Spielen aus dem Online Casino, auch wenn sie sie noch als echter Casinokunde spielen können. Das schließt die Nutzung eines Casino Bonus aus. Ein Online Casino mit Bonus ist nur für bereits volljährige Spieler interessant. Dieser kann als Casino Einzahlungsbonus oder als Handy Casino Echtgeld Bonus ohne Einzahlung gewährt werden.

Sobald die Jugendlichen 18 Jahre alt sind wollen sie das Online Casino dann ausprobieren und einen Casino Bonus mit Einzahlung ausprobieren. Ein Casino ohne Einsatzlimit kann dabei verführerisch sein, da hohe Gewinne versprochen werden. Es lohnt sich oft zunächst konservativ mit einem Online Casino Bonus zu spielen, da hier das Risiko minimiert werden kann. Das Casino mit Bonus freut sich dann immer über starken Zulauf aus der heranwachsenden Generation.

Positive Effekte von Videospielen auf Teenager

Die wichtigsten positiven Effekte auf Teenager durch das Spielen von Videospielen:

Verbesserung kognitiver Fähigkeiten

Hand-Auge-Koordination

Genauigkeit / Präzision

Problemlösung

Mit diesen durchaus wichtigen Effekten können Videospiele Jugendliche in ihrer Entwicklung ein gutes Stück weiterbringen. Es ist an dieser Stelle wichtig zu erwähnen, dass diese Fähigkeiten gegen die negativen Effekte aufgewogen werden müssen. Es handelt sich dabei immer um ein Spielen in Maßen, das darauf ausgelegt ist diese Fähigkeiten zu fördern. Ein maßloses Spielen dagegen bringt diese Effekte ab einem gewissen Punkt nicht mehr mit.

Das gilt für das Spielen in einem Online Casino. Limitierungen und Grenzen sind immer zu setzen, da ansonsten keine positiven Synergieeffekte mehr entstehen. Selbst ein bester Online Casino Bonus kann nur eine Wirkung entfalten, wenn der Spieler vernünftig und planvoll damit umgeht.

Negative Effekte von Videospielen auf Teenager

Die möglichen negativen Effekte sind:

Aggression

Spielsucht

Schlechte schulische Leistungen

Gesundheitseffekte

Die Spielsucht ist sicherlich das größte Problem für Jugendliche, die in eine Welt hineingerissen werden, aus der sie so schnell nicht mehr ausbrechen können. Dies kann bei einem Entzug der Spielmöglichkeiten oft zu Aggression führen. Die mangelnde Bewegung hat negative gesundheitliche Effekte und schlechte schulische Leistungen sind eine fast unvermeidbare Konsequenz. Da so viel Zeit für das ständige Spielen erübrigt werden muss, dass keine Möglichkeit für andere Aufgaben und Pflichten mehr zur Verfügung steht. Dies kann, wenn hier nicht kontrolliert wird, schnell zu einem totalen Verlust des Anschlusses an schulische Themen bedeuten.

Der Glücksspielstörung keine Chance geben

Die Erkenntnis, dass eine Glücksspielstörung vorliegt ist der erste Schritt zur Heilung. Gerade Jugendliche tun sich damit schwer, denn sie wollen absolut nicht auf ihre Gaming-Welt verzichten. Die Störung lässt sich erkennen, denn sie wird gefolgt von einer Abkapselung von der Außenwelt und einer eindimensionalen Fokussierung nur auf den Videospielen. Eltern sollten hier wachsam sein und immer am Thema dranbleiben. Das Management der Zeit, die mit Videospielen verbracht werden sollte, muss von den Erziehungsberechtigten vorgenommen werden, da Jugendliche keine Möglichkeit haben dies selbstdisziplinarisch aufzustellen. Im Zweifelsfall kann der Gang zum Psychologen Hilfe von außen bedeuten, wenn die Konflikte innerhalb der Familie zu groß werden.