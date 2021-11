Bald Halbzeit bei der Bohndesliga auf YouTube

Nachdem sich der BVB und RB werktags in der Champions League präsentiert hatten, geht es am Wochenende wieder in der Bundesliga hart zu Sache. Die meisten Blicke sind auf das direkte Aufeinandertreffen der beiden gerichtet. Dabei steht Borussia Dortmund in der Tabelle noch gut da. Grund zur Sorge gibt es aber trotzdem, denn wie herauskam, wird Top-Stürmer Erik Braut Haaland in diesem Jahr kein Spiel mehr machen. Dieses Spiel wird vor allem in der Bohndesliga bei den Rocketbeans am Montag bestimmt ausführlich analysiert. Somit ist das Spiel Leipzig gegen Dortmund auch ein heißer Kandidat für Tobias Eschers Taktikanalyse. Wir legen uns hierbei schon einmal fest.

Rocketbeans als beliebtes Fußball-Format

In der Regel sind die Bohnen eher durch ihre Lets Plays bekannt. Nahezu alle Mitglieder und Angestellten sind im Gaming sehr bewandert. Dies macht auch das Hauptklima des Kanals Rocketbeans TV aus. Neben Gaming gibt es seit einigen Jahren auch immer wieder fachspezifischere Formate wie unter anderem der Fußball Talk mit Niels, Tobi, Etienne Garde und Nico Backspin. Das Format wurde mittlerweile sogar mit der „Zwohndesliga“ erweitert. Dieses Format, welches sich mit der 2.Bundesliga beschäftigt, läuft derzeit jedoch nur sporadisch.

Wer wird laut den Rocketbeans Meister?

Wir bewegen uns mit großen Schritten auf die Halbzeit der Bundesliga zu. Wer das Format der Bohndesliga ausführlich konsumiert, weiß, dass die Fachleute zu Beginn der Saison Prognosen abgeben. Hierbei hieß es eingängig, dass der FC Bayern München wieder Deutscher Meister werden würde. Doch wie laufen die Wetten seitens der Rocketbeans? Bisher gut, denn der FC Bayern München steht nach dem 10. Spieltag noch ganz oben. Doch groß ist der Vorsprung nicht. Gerade einmal ein Punkt trennt die Münchener vom BVB. Weitere 2 Punkte auf die Überraschung der Saison, dem SC Freiburg. Man kann davon ausgehen, dass die Breisgauer das Niveau (bisher keine einzige Niederlage) nicht halten könnten. Beim BVB ist man dahingehend jedoch gar nicht so sicher. Die Niederlage im Pokal der Bayern gegen Gladbach hat indes gezeigt, dass man schlagbar ist. Ob der BVB dies ausnutzen kann, wird vor allem der aktuelle Spieltag zeigen. Gegen RB Leipzig muss gewonnen werden. Im Fernduell spiel der FC Bayern München übrigens gegen den SC Freiburg. Vielleicht diskutieren wir in der nächsten Folge der Bohndesliga über die nächste Pleite der Bayern.