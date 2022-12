Online Casinos weiter im Trend

Trotz des medialen Gegenwinds ist und bleibt das Online Glücksspiel weiter im Trend. Obwohl Casino Streams oder Highlight-Videos nahezu auf allen Plattformen zu sehen sind, zählt Twitch weiterhin zu der beliebtesten Plattform in diesem Segment. Die erfolgreichsten Twitch-Kanäle sind aktuell zwar nicht zwingend im Casino-Bereich zu finden, jedoch hat das Online Glücksspiel einige davon erst populär gemacht. Bestes Beispiel ist der bekannte Streamer Knossi. Er war vor allem auf Twitch als Online Casino Streamer der ganz besonderen Sorte bekannt. Kein Wunder, dass er kurze Zeit nach seinem Boom auf MontanaBlack gestoßen und seitdem mit ihm sehr eng befreundet ist. Den beiden verbindet nämlich die Leidenschaft für Casinos mit Echtgeld. Auch MontanaBlack streamte seinerzeit wie er die Slots zum Glühen brachte. Jedoch zog er sich nach kurzer Zeit aus diesem Bereich zurück und überließ anderen aufstrebenden Streamern den Platz. Diese Lücke besetzte unter anderem Knossi per excellence. Binnen kürzester Zeit avancierte er zu den Trends auf Twitch. Seine Streams waren unterhaltsam, so dass mehr und mehr Zuschauer seinen täglichen Sessions jointen. Die geile Show von Knossi hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen.

Online Casino Streaming als Sprungbrett

Obwohl Knossi durch das Online Casino Streaming seinen Hype generieren konnte, der im Übrigen seines Gleichen sucht, beendete er nach einer gewissen Zeit das Streaming von Online Slots. Doch kurz zuvor setzte er mit dem Bücher-Klub das nächste Highlight. Er schloss sich mit einigen Prominenten zusammen, um dem Online Casino gemeinsam zu frönen. Neben Sido war auch Manny Marc, Pietro Lombardi, Kimdotcom und Sascha Unsympathisch TV vertreten. Sie nutzen die Gelegenheit, um die Einsätze beim Online Casino drastisch zu erhöhen. Bei den Zuschauern kam das Gambling gut an. Nebenbei nutzte Knossi seinen Hype und veröffentlichte einige Songs, die sich mit dem Thema des Glücksspiels beschäftigen. Zu den beliebtesten Liedern gehört der Song Alge. Fans des Streamers kennen hierbei natürlich den Hintergrund. Es war nämlich der „Alge-Slot“, der Knossi damals den größten Gewinn seiner Karriere bescherte. Fachmännische Unterstützung bekam Knossi bei den Songs von seinem Freund Manny Marc, der bereits mit den Atzen große Erfolge erzielen konnte. Noch heute verbindet die beiden eine enge Freundschaft.

Glücksspiel sehr beliebt auf den Video-Plattformen

Der Bereich des Online Casinos ist auf Video-Portalen wie YouTube und Twitch sehr beliebt. So kam es auch, dass immer mehr Streamer diese Nische für sich entdeckten. Bei Knossi war nach einer kurzen Zeit jedoch wieder Schluss. Generell zog sich der angesagteste Streamer zu der Zeit ein wenig zurück. Stress belastete Twitch-Star Knossi, so dass er für sich selbst entscheid, dem Rampenlicht für eine gewisse Zeit fernzubleiben. Dies war im Nachhinein wohl einer seiner besten Entscheidungen. Mit neuer Kraft und Energie meldete er sich auf Twitch nämlich zurück und setzte seine Laufbahn als Streamer fort. Stand jetzt zählt Knossi zu den erfolgreichsten Streamern in ganz Deutschland. Derzeit nimmt er an dem Erfolgsformat „7 vs. Wild“ teil und zeigt sich auch hier wieder von seiner unterhaltsamsten Seite. Bei den Online Casino Streams sind jedoch andere in seine Fußstapfen getreten. Kein Wunder, so ist die Branche sehr beliebt und ebenfalls gut bezahlt. Ob auch in diesem Jahr ein Online Casino Streamer in den Streamer-Olymp hervorsteigt, bleibt abzuwarten. Kandidaten gibt es jedenfalls genug.