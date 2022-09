Tobias Escher gibt in der Bohndesliga die Analysen

Die Bohndesliga ist auf Rocket Beans TV ein Erfolgsformat, welches nun mehr 7 Jahre auf dem Buckel hat. Somit kann man behaupten, dass die Bohnen mit diesem Fußball-Analyse-Talk ins Schwarze gegriffen haben. Ein Faktor, warum das Format dermaßen erfolgreich ist, ist das moderierende Stammpersonal aus Mitgliedern der Rocketbeans. Nur hin und wieder sucht man sich fachliche Kompetenz außerhalb des YouTube-Kanals zur Unterstützung. In den letzten Sendungen kam es weitestgehend zur Bestbesetzung. Diese besteht nämlich aus Tobias Escher, Etienne Garde, Nico Backspin und Nils Bomhoff. Nils fungiert hierbei meist als Hauptmoderator der Sendung. Die fachliche Kompetenz wird Tobias Escher zugesprochen. Obwohl dies meist scherzhaft von den Bohnen gemeint ist, steckt auch ein wenig Wahrheit drin. Denn Tobias Escher ist ein bekannter Fußballexperte und Blogger. Er hat sogar mit „Vom Libero zur Doppelsechs“, „Die Zeit der Strategen“ und „Der Schlüssel zum Spiel: Wie moderner Fußball funktioniert“ einige Bücher auf den Markt gebracht.

Tobias Escher mit der fachlichen Kompetenz

Das Quartett der Stammbesetzung ist für den Unterhaltungswert sehr gut besetzt. So bringt jeder Einzelne der Rocketbeans seine persönliche Note mit rein, die unterschiedlicher nicht sein kann. Tobias Escher ist hierbei der eiskalte Analyst, der – im Gegensatz zum Rest – keinen Verein hinterherläuft. Er genießt den Sport und freut sich somit über anspruchsvolle und hochklassige Spiele. Etienne Garde gilt als Hitzkopf in der Runde. Er ist Fan der Eintracht aus Frankfurt und geht bei seinen Analysen meist hart mit seinen Jungs ins Gericht. Zudem hat er diverse Antipathien gegenüber anderen Vereinen.

Nils und Nico mit nordischer Rivalität

Bei den Fanzugehörigkeiten von Nils Bomhoff und Nico Backspin kann es schnell zu Reibungen kommen. Nils‘ Herz schlägt nämlich für den HSV, wohingegen Nico Backspin sicher den Bremern zugehörig fühlt. Somit besteht eine gewisse Norddeutsche Rivalität bei den beiden. Diese Rivalität ist jedoch derzeit auf Eis gelegt, da der SV Werden Bremen letzte Saison wieder in die 1.Bundesliga aufsteigen konnte. Im letzten Jahr gab es somit noch das Format der Zwohndesliga. Der Fakt, dass mit Schalke, Bremen und dem HSV gleich drei Hochkaräter sich in der 2.Liga befanden, hat das Format letztlich so interessant gemacht. Jedoch wird die Zwohndesliga in dieser Saison größtenteils ausgesetzt. Eine Rückkehr zur Zwohndesliga wird es somit nicht im herkömmlichen Sinne geben.