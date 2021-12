YouTube als neues TV-Format

Viele Streamer und YouTuber sagen seit Jahren, dass das herkömmliche Fernsehen bereits überholt ist und in absehbarer Zeit aussterben könnte. Zumindest so wie wir es kennen. Jedoch rüsten viele TV-Sender auf und nutzen bereits die Plattform YouTube für ihre Sendungen und Kanäle. So ist vor allem Funk dafür bekannt viele Formate aufzukaufen, um eine größere Präsenz auf YouTube zu haben. Funk sendet sogar einige Sendungen regelmäßig auf YouTube. Diese können sogar kostenlos herunterladen werden, um offline geschaut zu werden. Man sieht also, dass viele bereit sind, sich den neuen und modernen Gepflogenheiten anzupassen.

Fernsehsendungen auf YouTube

Neben vieler Funk Sendungen gibt es aber auch viele weitere Sendungen, die auf YouTube zu sehen sind. So gibt es die neuen TvTotal-Folgen, Joko und Klaas sowie Fußballdiskussionsrunden von Sport 1 auf YouTube zu sehen. Letzteres veröffentlicht sogar parallel zum TV jeden Sonntag einen Live-Stream. Somit kann man sagen, dass Sport 1 bereits jetzt schon unter die YouTube Live Streamer gewechselt ist. Letztlich ist es gar nicht verkehrt und finanziell sicher der optimale Weg sich neben dem TV ein zweites Standbein aufzubauen, nachdem man sich die letzten Jahre lediglich um Mediatheken gekümmert hat.

Rocketbeans als kompletter Kanal auf YouTube

Vorbild für viele TV-Sender könnte das Erfolgsformat Rocketbeans TV sein. Die Lets Player, die im TV quasi gescheitert sind, haben sich vor Jahren auf YouTube versucht und sind damit durch die Decke gegangen. Mittlerweile senden die Rocketbeans nahezu rund um die Uhr. Es ist praktisch ein ganzer Sender auf der Streaming Plattform YouTube. Die konservativen TV-Sender wagen sich eher vorsichtig in Richtung YouTube. Sie stellen meist ihre erfolgreichen Sendungen ein paar Tage später erst online und profitieren somit zudem von der YouTube Werbung. Bahnbrechende Klickzahlen erzielen jedoch die wenigsten Sendungen. Dass musste auch Knossi am eigenen Leib erfahren. Obwohl der YouTuber über eine sehr große Fangemeinde und Reichweite verfügt, kam sein TV-Format alles andere als gut beim Publikum an. Mit seinen Streams oder Reactions macht Jens Knossalla wesentlich mehr Klicks als mit seinem Versuch als TV-Moderator der Sendung „Täglich frisch geröstet“.