Die 5 spannendsten Live Game Streaming Plattformen im Jahr 2020

Live Game Streaming Plattformen sind derzeit überaus angesagte neue Stars des Sektors Entertainment und Technologie. Dieser Trend ist um die Tatsache entstanden, dass Millionen von Gaming-Fans es lieben, die besten Gamer der Welt, oder auch solche, die dabei gut unterhalten wissen, eben beim Gaming zu beobachten. Besonders wenn dies per Livestream gemacht wird, klinken sich tagtäglich Millionen von Fans ein, um ihre Heroes zu beobachten. Dabei ist dieses Phänomen durchaus mit dem Konsum von Live Sport zu vergleichen. Gespielt wird alles – von Rennspielen bis hin zu Shootern und Online Casino Spiele.

Das Live Game Streaming findet auf eigenen Plattformen statt, die sich mitunter von jenen unterscheiden, die für den Konsum von Videos allein genutzt werden. In diesem Beitrag stellen wir Ihnen die fünf derzeit angesagtesten Life Game Streaming Plattformen vor.

Twitch

Twitch ist die derzeit größte Live Stream Gaming Plattform. Vor einigen Jahren wurde Twitch von Amazon aufgekauft, und hat seither an Popularität kaum eingebüßt. Im Gegenteil – Userzahlen wachsen seit vielen Jahren beständig. Twitch ist die meistgenutzte Live Gaming Streaming Plattform der Welt. Und sie bietet den Twitch-Stars einige tolle Funktionen. So kann man etwa einige Zusatzfeatures kostenpflichtig zugänglich machen. Die Streamer, die es schaffen, die meisten Fans für sich zu begeistern, können so mitunter durch Subscription-Content sehr gut verdienen.

Youtube Gaming

Auch YouTube, die größte Videoplattform der Welt, die zum Alphabet Konzern gehört, ist im Bereich Live Stream Gaming aktiv. Allein durch die riesige Fanbase und die Nutzerzahlen, die weltweit unerreicht sind was den Videokonsum anbelangt, machen YouTube zu einem nicht zu unterschätzenden Player auch am Live Game Streaming Markt. Hunderttausende von Gamern streamen ihre Video Games Live auf YouTube. Und dies wird wohl auch in Zukunft so weitergehen. Der Vorteil von YouTube, wenn man selbst zum Live Gaming Streamer werden möchte, ist die riesige Reichweite, und die möglicherweise bereits bestehende Subscriber Community, die man dort sehr leicht erreichen kann.

InstagibTV

InstagibTV ist eine unabhängige Plattform, die seit einiger Zeit aktiv ist, und sich großer Nutzerzahlen erfreut. Die User müssen hierbei darauf achten, genügend Streaming-Bandbreite zu erwerben, um möglicherweise wachsende Zuschauerzahlen bedienen zu können. Die Plattform besticht durch bequeme Bedienung, und unterstützt Content Producer dabei, eine Fanbase aufzubauen.

Hitbox

Mit Hitbox hat sich ein weiterer Player etabliert. Live Video Game Streaming auf Hitbox macht richtig Spaß. Auch hier gibt es Subscriber-Features, sowie einen Chat, um mit den Streamen direkt kommunizieren zu können. Die Channels können sowohl öffentlich gestreamt werden, mit Alterslimit versehen werden, oder ganz einfach auf privat gestellt werden, sodass nur Subscriber den Content konsumieren können. Vor allem was die Kategorisierung betrifft, wird dem Streamer bei Hitbox viel geboten. Das Interface ist einzigartig und gerade für Gamer besonders ansprechend.

Azubu

Auch Azubu hat zuletzt viele User begeistern können. Die immer populärer werdende Kategorie des E-Sports, ist auf Azubu besonders populär. Organisierter High Quality Content, der die Zuseher zu begeistern weiß, ist hier tonnenweise zu finden. Und die Gamingfans sind hier unter sich. Denn auf Azubu gibt es nur Video Gaming Streams und sonst gar nichts zu finden.

Wie man sehen kann tut sich so einiges im Live Game Streaming Sektor. Im Jahr 2020 hat diese Form der Unterhaltung dramatisch an Popularität gewonnen. Dies hängt nicht allein mit dem Lockdown durch das Corona-Virus zusammen. Twitch und andere Anbieter wie etwa Azubu, Hitbox oder InstagibTV haben an Popularität stetig zugelegt, und das hat vor allem damit zu tun, dass immer mehr Gamer entweder selbst streamen, oder das Streaming von Gaming-Profis begeistert mitverfolgen.

Es ist wohl davon auszugehen, dass der Trend der immer stetiger zunehmenden Streams pro Tag und Stunde nicht nur auf Twitch weiterwachsen wird. Auch die alternativen Plattformen boomen was die Nutzerzahlen anbelangt. Auf Twitch sind im Durchschnitt zwischen 1 und 2 Millionen Streams pro Tag und Stunde zu verzeichnen. Eine beeindruckende Zahl, bei der man davon ausgehen kann, dass sie in den kommenden Jahren noch weiterwachsen wird.