Gaming und Metaverse: Wie könnte die Zukunft für Gaming im Metaverse aussehen?

Viele von uns dürften inzwischen mit Begriffen wie „Virtual Reality“, „Augmented Reality“ und „Mixed Reality“ vertraut sein. Diese Technologien sind bereits heute in vielen Bereichen unseres Alltags angekommen und werden in den kommenden Jahren noch weiter an Bedeutung gewinnen. Ein Begriff, der immer häufiger in diesem Zusammenhang fällt, ist das „Metaverse“. Doch was genau ist das Metaverse? Ganz einfach erklärt ist das Metaverse eine virtuelle Welt, die mit der realen Welt verbunden ist – eine Art Paralleluniversum also. In dieser digitalen Umgebung treffen sich Menschen aus aller Welt, um zu spielen, zu arbeiten oder einfach nur zu chatten. Auch Unternehmen haben bereits erkannt, welches Potenzial in dem Metaverse steckt und entwickeln entsprechende Anwendungsfelder. So könnte man beispielsweise bald Konzerte oder Messen virtuell besuchen oder online shoppen gehen – die Möglichkeiten sind quasi endlos!



In dieser computergenerierten virtuellen Realität sollen die Menschen mit ihren Avataren, also sozusagen ihren digitalen Alter-Egos, lernen, spielen, soziale Interaktionen pflegen und vielleicht sogar irgendwann arbeiten. In der Theorie soll das Metaverse als Erweiterung unserer realen Welt der Menschheit unendliche Möglichkeiten bieten.

Der Begriff wurde 1992 von Neal Stevenson erschaffen, der in seinem Science Fiction Roman “Snow Crash” das erste Mal überhaupt vom Metaverse, zu Deutsch: Metaversum, sprach.

Die Evolution der Videospiele

Videospiele sind eine der am schnellsten wachsenden Unterhaltungsformen. Bereits die älteren Generationen erfreuten sich an den analogen Spielen, doch mit der steigenden Popularität von PCs und Videokonsolen explodierte die Zahl der Gamer und Lets Player. Die Games-Branche ist heutzutage ein Milliardengeschäft und entwickelt sich stetig weiter. In den letzten Jahren haben vor allem Mobile Games einen enormen Zuwachs verzeichnet. Immer mehr Menschen spielen unterwegs auf ihrem Smartphone oder Tablet.

Doch nicht nur das: Die Spiele bieten immer realistischere Erfahrungen und werden daher von vielen Menschen als Zukunft der Unterhaltung gesehen.



Mittlerweile gibt es die verschiedensten Genres: Von Action zu Simulationen ist alles dabei. Viele Spiele lassen sich heute auch als soziales Event sehen, denn es gibt Multiplayer Spiele und sogar Spiele, die von mehreren hunderttausenden Spielern gleichzeitig gespielt werden können. Doch nicht nur die Art und Weise, wie wir Spiele konsumieren, hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Auch die Videospiele selbst haben sich weiterentwickelt und bieten den Spielern immer neue Möglichkeiten. Dabei ist die Grenze zwischen Spiel und Realität oft nur noch sehr schwer zu erkennen. Inzwischen gibt es bereits erste Versuche, ein Metaverse – eine virtuelle Realität, in der man interagieren und agieren kann – zu erschaffen. Früher gab es schonmal ähnliche Konzepte durch Spiele wie Habbo Hotel oder Second Life, doch können mit den heutigen Technologien wie Virtual Reality und Augmented Reality ganz neue Ebenen erschlossen werden.



Und auch die Technologien Kryptowährungen und NFTs haben ziemlichen Wind in die Gaming-Industrie gebracht: Insbesondere die neuen Web 3.0 Coins sind auf dem Vormarsch und revolutionieren Kryptowährungen. Doch was sind Web 3.0 Coins? Das sind Coins, die zur neuen Welle von Kryptowährungen gehören. Diese Coins werden heutzutage in vielen Spielen genutzt. Spieler können diese entweder kaufen oder erspielen und für in-game Gegenstände nutzen. Zu den bekanntesten Spielen dieser Art gehören beispielsweise Axie Infinity, CryptoKitties und auch das Spiel Tamadoge sieht sehr vielversprechend aus und bekommt schon viel Hype.

Fazit

In den letzten Jahren hat sich das Gaming stark entwickelt und die Metaverse rückt immer mehr in den Fokus. Dabei handelt es sich um eine virtuelle Welt, in der man sich mit anderen Spielern treffen und interagieren kann. Auch wenn das Konzept des Metaverse noch relativ neu ist, so gibt es doch bereits einige spannende Projekte, die in diesem Bereich entstehen. So wird die Metaverse zunehmend interessanter für Unternehmen und Organisationen, da sie hier völlig neue Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion eröffnen. Trotzdem bleibt abzuwarten, wie Gaming-Fans das Metaverse annehmen werden. Denn viele Firmen, die sich für andere Themen wie Kryptowährungen und NFTs interessieren und gezeigt haben, dass sie Interesse daran haben, diese Konzepte in neue Spiele einzubinden, haben bereits extrem viel Kritik geerntet.