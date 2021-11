Gaming-Entwicklung und Spiele-Apps

Dass Handyspiele sowie Minigames auf den Smartphones derzeit äußerst beliebt sind, steht außer Frage. Schon längst sind die Zeiten vorbei, wo Spiele nur den Konsolenspielern vorbehalten waren. Mittlerweile werden Smartphones häufiger zum Spielen als zum Telefonieren etc. benutzt. Apps wie Whatsapp oder Instagram stellen hierbei noch die seriöseren Lösungen einer traditionellen Handynutzung dar. Da das Interesse der Handynutzer bezüglich der virtuellen Spiele dermaßen angestiegen ist, boomte auch der Markt der Spieleindustrie. Spieleentwickler sahen sich fortan aber einer enormen Konkurrenzsituation ausgesetzt. Eigene Konzerne, die sich auf Handyspiele fokussiert haben, sind praktisch aus dem Boden geschossen. Doch was genau ist so faszinierend an den mobilen Spielen?

Die Beliebtheit der mobilen Games

Die Beliebtheit solcher Spiele lässt sich nicht so einfach erklären. Es könnte somit ein Mix aus der Simplizität der Nutzung sowie der gesteigerten Qualität in puncto Grafik und Leistung sein. Mitunter können Handygames sogar mit Triple-A Spielen mithalten. Aber auch die Varianz bei den Spielgenres ist für viele nicht weniger spannend. So ist vor allem eine Branche durch das mobile Gaming enorm gewachsen: das Online Gambling. Nicht zuletzt auch, weil viele Lets Player diese Branche in ihren Live-Streams kräftig pushen. Auf dem Smartphone können mittlerweile alle Slots in bester Qualität genutzt werden. Wie zum Beispiel auf platincasino.com/de/spielautomaten zu sehen ist, gibt es im Bereich der Spielvielfalt enormes Potential. Vielen sind die Spiele noch aus alten Zeiten am Automaten bekannt. Dennoch hat man gerade in diesem Bereich ordentlich zugelegt. So kann sich selbst der übermotivierteste Spieler nicht durch alle Slot-Maschinen kämpfen. Wer jedoch nicht dem Online Casino beitreten möchte, könnte seiner Spielfreude heutzutage jedoch beim Streaming-Dienst Twitch frönen. Hier gibt es Online Casino Lets Plays in Hülle und Fülle.

Streaming auf Twitch äußerst beliebt

Derzeit macht die Causa MontanaBlack und sein potentielles Casino-Streaming die Runde. Dass mit den Casino-Streams auf Twitch Geld zu machen ist, steht außer Frage. Dennoch wird dies teils noch sehr hitzig diskutiert. Dies musste MontanaBlack auch am eigenen Leib erfahren. Viele YouTuber und bekannte Lets Player stürzten sich auf den beliebtesten Streamer Deutschlands. Er kooperiert, so dem Anschein nach, derzeit mit einem Casino-Streamer aus Malta. Er selbst jedoch lebt weiterhin in Deutschland und ist eben auch nicht aktiv an den Streams beteiligt. Dass MontanaBlack ein ambitionierter Spieler ist, ist hinsichtlich bekannt, was auch in der heutigen Zeit kein Problem darstellt. Dennoch sah er sich in seinen letzten Streams genötigt, sich immer wieder rechtfertigen zu müssen. Große Kritik bekam er von Tanzverbot und KuchenTV. Sie sprachen den Streamer direkt in ihren Videos und Reactions an. Wie die Sache sich rund um das Casino-Streaming bei MontanaBlack entwickelt, wird die Zukunft zeigen.