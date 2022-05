Spannendes Finale in der Zwohndesliga

Die 2.Fußball Bundesliga könnte nicht spannender sein. Dies liegt vor allem an den Ergebnissen am Freitag. Denn überraschend konnte Darmstadt in Düsseldorf keinen Punkt holen. Man verlor nach 90 Minuten mit 1-2. Grund genug für die Zwohndesliga den Endspurt einzuläuten. Bei der Spannung könnte es sogar kommenden Dienstag die nächste Episode geben. Somit wären noch 2 Folgen Zwohndesliga in dieser Saison möglich. Auch wenn das Format rund um Nico Backspin, Nils Bomhoff und Tobias Escher nur sporadisch auf dem YouTube Kanal von den Rocketbeans läuft, sollten 2 finale Folgen aufgrund des Spannung möglich sein. Ob die erste Sendung online geht, wird man am kommenden Dienstag auf Rocket Beans TV sehen.

Schalke und Bremen laut Rocketbeans Favoriten

Noch vor dem letzten Spieltag waren die glasklaren Favoriten Werder Bremen und der FC Schalke 04. In diesem Fall waren sich die Rocketbeans völlig einig. Nils hingegen wollte die Aufstiegschancen seines Hamburger Sport Klubs noch nicht wahrhaben. Dies sollte sich aktuell ein wenig geändert haben, denn der HSV kann wahrhaftig am 33.Spieltg wieder auf die Aufstiegsränge springen. Mit einem Sieg würde der HSV den SV Weder Bremen sowie Darmstadt überholen. Dies würde jedoch voraussetzen, dass Werder Bremen sein Spiel erneut verliert. Aber auch St. Pauli könnte wieder ein wenig mitmischen. Man liegt derzeit nur 3 Punkte hinter dem 3.Platz. Sollte Bremen also verlieren könnte selbst der Kiezklub sich wieder auf dem Relegationsplatz positionieren. Somit sind aktuell noch 5 Teams dabei, wenn es um den Aufstieg geht. Jedoch könnte es für St. Pauli schnell wieder vorbei sein, denn mit dem S04 wartet der aktuelle Tabellenführer am 33.Spieltag.

Bohndesliga lediglich unten interessant

Im Gegensatz zur 2.Fußball Bundesliga ist in der ersten Liga nahezu alles entschieden. Lediglich der Abstiegskampf wird in der Bohndesliga noch heftig diskutiert. So könnte sogar noch die „Alte Dame“ in die 2.Liga abstiegen. Im Kampf um die internationalen Plätze sind mehr und mehr Teams raus. Spannend wird sein, ob es der SC Freiburg schafft, seine sehr gute Saison letztlich mit einem Champions League Platz zu vergolden. Aktuell steht man auf Patz 4.