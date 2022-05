Gaming – diese Vorteile sind mit der Freizeitbeschäftigung verbunden

Ob Videospiele gut für dich sind oder nicht, ist wahrscheinlich nicht die erste Frage, die du dir stellst, wenn du in die Welt der digitalen Unterhaltung abtauchst. Dennoch sind Videospiele seit ihrer Einführung ein umstrittenes Thema. Klar ist, dass der gewalttätige Inhalt vieler actionbasierter Spiele Menschen weltweit weiterhin beunruhigt. Zum Glück hat sich der Diskurs um Videospiele seit den Neunzigern stark entwickelt. Heute ist der durchschnittliche Gamer 35 Jahre alt, und es wird geschätzt, dass über zweieinhalb Millionen Menschen auf der ganzen Welt Videospiele spielen – eine Zahl, die in Zukunft voraussichtlich noch steigen wird, da Gaming fortschrittlicher und vielfältiger wird. Heutzutage zerschlagen vertrauenswürdige Forschungsergebnisse verschiedene Vorurteile und quittieren gesundheitliche sowie soziale Vorteile.

Gaming kann die Sehkraft verbessern

Die elterliche Drohung, dass zu langes Starren auf den Bildschirm die Sehkraft verschlechtert, wurde mittlerweile entkräftet. Forschungen zu Videospielen und Sehvermögen haben gezeigt, dass die Augen von Videospielaktivitäten profitieren können. Action-Spiele erwiesen sich als besonders vorteilhaft. Laut den Forschern könne dies darauf zurückzuführen sein, dass das schnelle Auffinden von Feinden und das genaue Zielen die Augen trainiert. Ansonsten scheinen schnelllebige Spielumgebungen von positiven Effekten begleitet zu sein.



Demnach haben auch die Spielautomaten auf Hyperino das Potenzial, die Augen im positiven Sinne herauszufordern. Angesichts der Vielzahl von Spielautomaten können unterschiedliche visuelle Reize genutzt werden, um die Sehfähigkeiten zu trainieren. Mit etwas Glück gehen die Spielfreuden zusätzlich mit einem Geldgewinn einher.

Videospiele und die psychologische Gesundheit

Verschiedene Studien haben einen Zusammenhang zwischen Videospielen und positiven Emotionen herstellen können. Es wurde festgestellt, dass moderates Spielen von Videospielen zur emotionalen Stabilität und zur Verringerung emotionaler Störungen bei Kindern beiträgt. In der Fachzeitschrift „Frontiers in Psychology“ wurde eine Studie veröffentlicht, die nahelegt, dass das Spielen von Videospielen die Lebenszufriedenheit steigern und das geistige Wohlbefinden verbessern kann.



Insbesondere Spielerfolge sind in der Lage, die Stimmung deutlich anzuheben. Wenn beispielsweise bei einem Spielautomaten die richtigen Symbole auf dem Bildschirm erscheinen und sogar ein kleiner Geldgewinn in Aussicht gestellt wird, werden von dem Organismus stimmungsaufhellende Glückshormone freigesetzt. Wie es die Studienlage aber offenbart, ist Erfolg nicht das einzige Glückskriterium.

Positive Effekte auf Konzentration und Sprachfähigkeiten

Konzentration ist für den Erfolg am Arbeitsplatz und als Student unerlässlich. In dem „Frontiers in Human Neuroscience“-Journal veröffentlichte Forschungsergebnisse zeigen, dass sich eine Stunde Spielen pro Tag positiv auf die kognitiven Fähigkeiten auswirkt. Unter anderem die Fähigkeit des Gehirns, visuelle Informationen zu verwalten und Ablenkungen zu blockieren, wird ausgebildet.



Für den durchschnittlichen Gamer ist es wahrscheinlich keine Überraschung, dass das Spielen von Videospielen auch die Lesefähigkeit verbessern kann. Bei vielen Games hängt der spielerische Erfolg von dem Lesen und Verstehen von Texten ab. Eine in Scientific Reports veröffentlichte Studie legt nahe, dass Action-Videospiele Legasthenie positiv beeinflussen können.

Games können soziale Kompetenzen stärken

Beziehungen tragen wesentlich zu geistigem Wohlbefinden und Glück bei. Das gemeinsame Spielen von Videospielen ist eine hervorragende Möglichkeit, Zeit mit Freunden zu verbringen und mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Spiele enthalten oft kooperative Elemente, die den Gamern dabei helfen, ihre Teambildungsfähigkeiten zu verbessern. Häufig hängt der Spielerfolg von einer guten Zusammenarbeit ab.



Eine Studie, die von Wissenschaftlern der St. Petersburger Universität für Kino und Fernsehen veröffentlicht wurde, zeigt, dass Beharrlichkeit, Gruppenmanagement und organisatorische Fähigkeiten positiv beeinflusst werden.

Manche Genres helfen bei der Entwicklung von Empathie

Empathie ist ein wertvolles Werkzeug, um andere zu verstehen, und ein Eckpfeiler der emotionalen Intelligenz. Je nach Genre und Spieldesign können Games in der Lage sein, die empathischen Fähigkeiten eines Menschen weiterzuentwickeln.



Videospiele mit komplexen Geschichten und gut definierten Charakteren bieten den Spielern nicht nur ein fesselndes Erlebnis, sondern auch die Möglichkeit, die Position und Perspektive einer anderen Person einzunehmen. Bei einer Umfrage des National Literacy Trust gaben 65 % der Befragten an, über das Spielen von Videospielen sich leichter in andere Menschen hineinzuversetzen zu können. Viele Psychologen betrachten diese Fähigkeit als einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Empathie.