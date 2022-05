Die Psychologie des Glücksspiels – Wie wirkt es auf unser Gehirn?

Wenn Sie an Neue Online Casinos denken, haben Sie wahrscheinlich Bilder von spannenden Pokerspielen, sich drehenden Rädern des Roulettes und geschäftigen Blackjack-Tischen vor Augen. Was die Einnahmen und die Beliebtheit dieser drei klassischen Casino Spiele angeht, sind sie im Vergleich zu den glänzenden, surrenden Spielautomaten, die die Spielfläche dominieren, von geringerer Bedeutung. Die Gründe für den Erfolg von Spielautomaten liegen in unserem Gehirn, tief in unserer Psyche, die wir in diesem Artikel erkunden werden. Lesen Sie weiter, um die Psychologie hinter unserer kollektiven Anziehung zu Spielautomaten zu verstehen.

Was sind Casino Spiele?

Casino Spiele können in einem Casino oder online gespielt werden. Zu den Glücksspielen gehören Karten-, Würfel- und Zufallszahlenspiele, die an einem Tisch gespielt und von einem Croupier oder Dealer geleitet werden. Einige der bekanntesten Spiele sind Poker, Blackjack, Baccarat und Roulette. Bei diesen Spielen können Sie Jetons kaufen, um auf den Ausgang eines Spiels (z.B. eine Pokerrunde) oder eines Ereignisses (z.B. das Drehen des Roulette-Rades) zu setzen. Es ist hilfreich zu wissen, dass es eine klare Grenze zwischen Geschicklichkeits- und Glücksspielen gibt. Zu den reinen Glücksspielen gehören Roulette, Baccarat, Money Wheel und Pokie-Automaten, denn die Gewinnchancen werden durch nichts, was der Spieler tut oder zu wissen glaubt, beeinflusst. Bei Spielen mit teilweisem Geschick wie Blackjack und Poker kann ein gewisses Maß an Wissen und Urteilsvermögen Ihre Chancen auf einen Gewinn erhöhen, aber der Zufall spielt immer noch eine große Rolle für das Ergebnis.

Das Gehirn sieht Muster, die es nicht gibt

Ihr Gehirn scannt die Welt ständig nach Dingen, die vorhersehbar und sinnvoll sind, damit es weiß, was es als Nächstes tun soll. Es stößt jedoch auf Probleme, wenn es versucht, zufällige Muster in Spielen zu erkennen. Zufällig bedeutet, dass es unmöglich ist, die Zukunft aus der Vergangenheit vorherzusagen. Bei Spielen wie Roulette, Craps, Baccarat, Keno, Glücksrad und Automaten sieht das Gehirn also Muster, die nicht vorhanden sind – Ihr Verstand wird buchstäblich ausgetrickst. Nehmen Sie zum Beispiel Roulette her. Sie sehen vielleicht ein elektronisches Display, das die Ergebnisse der letzten Drehungen anzeigt. Es ist verlockend, auf dem Display nach Mustern zu suchen und Ihre Einsätze danach auszurichten, was Sie sehen. In Wirklichkeit hat die nächste Drehung nichts mit allen vorherigen Drehungen zu tun. Lassen Sie sich nicht von irgendwelchen Mustern täuschen, sie sind nur eine Illusion. Manche Roulettespieler spielen auch dann weiter, wenn sie ständig verlieren, weil sie das Gefühl haben, dass sie an der Reihe sind zu gewinnen. Wenn Sie sehen, dass die Zahl 23 schon lange nicht mehr aufgetaucht ist, mag es logisch erscheinen, dass sie bald auftauchen muss. Aber das Ergebnis des Roulette-Kessels ist völlig zufällig.

Andere Stimuli, andere Reaktionen

Die Reaktion des Gehirns auf die Ungewissheit bei Gewinnen und Verlusten scheint ausreichend zu sein, um Glücksspieler zu motivieren, aber Casinos sind auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. (Alle Unternehmen sind darauf ausgerichtet, ihren Gewinn zu maximieren.) Casinos nutzen andere Anreize, um ihre Kunden zum Spielen zu motivieren. Zu diesen Reizen gehören der Anblick und die Geräusche des Casinos. In Live-Casinos gibt es diese Anblicke und Geräusche natürlich in Hülle und Fülle, aber auch Online-Casinos verwenden die gleichen Reize. Es wäre langweilig, in einem Online-Casino zu spielen, in dem nicht zumindest einige der blinkenden Lichter und die Musik zu hören sind, die Sie in einem stationären Casino hören. Wissenschaftler haben auch Studien zu diesen Reizen durchgeführt und sind zu dem Schluss gekommen, dass der Anblick und die Geräusche die Dopaminausschüttung erhöhen. Mit anderen Worten: Die Unsicherheit des Belohnungssystems in Kombination mit der Musik und den Lichtern hat einen synergetischen Effekt.

Fazit

Die Psychologie des Glücksspiels ist ein sehr umfangreiches Thema, zu umfangreich, um es in einem einzigen Blog-Beitrag in aller Tiefe zu behandeln. Die beste Option war, Ihnen eine kleine Einführung in die Psychologie beim Glücksspiel zu geben.