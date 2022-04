Zwohndesliga auf Rocket Beans TV steht bevor

Die Spannung nimmt von Spieltag zu Spieltag zu. Somit ist das Interesse an einer neuen Episode Zwohndesliga immens. Tobias Escher hatte zudem in der vorletzten Folge Bohndesliga bereits angedeutet, dass in Kürze eine neue Episode des Analyse-Talks gedreht wird. Grund und Stoff genug bietet die 2.Bundesliga sowieso. So mischt derweilen sogar wieder der HSV oben mit, obwohl dieser bereits in der letzten Folge von den Experten abgeschrieben worden ist. Umso spannender wird die Reaktion von Nils sein, ob er den HSV wieder zu den potentiellen Aufstiegskandidaten dazu zählt. Laut Tabelle hat der HSV drei Spieltage vor Schluss noch allerhand Möglichkeiten, denn bis zum 3.Platz wären es nur 3 Punkte. Zusätzlich hat der HSV beim Torverhältnis die Nase vorn.

Aufstiegskampf bietet Stoff zur Diskussion

Tobias Escher zählt zu den erfahrensten Fußballexperten bei den Rocket Beans. Dennoch gibt es gerade in der Zwohndesliga mit Nils Bomhoff und Nico zwei waschechte 2.Liga-Fans. Gut lachen kann bisher Nico Backspin, der Fan vom SV Werder Bremen und Sympathisant des FC St.Pauli ist. Der SV Werden Bremen konnte das wohl wichtigste Spiel der Saison gegen Schalke am Wochenende mit 4-1 gewinnen und konnte somit seine Aufstiegsambitionen manifestieren. Man steht mit 57 Punkten solide auf dem ersten Platz der 2. Fußball Bundesliga. Jedoch stets dicht im Nacken der S04, der mit nur einem Punkt weniger den 2.Platz behauptet. Überraschend findet sich eher auf Platz 3 der SV Darmstadt 98 wieder. Vor allem, da man aus einer kleinen Pleitenserie kommt und trotzdem den FC St. Pauli überholen konnte. Dieser lässt derzeit nämlich mächtig Federn ist verliert mehr und mehr an Boden.

Rocket Beans tippen Aufsteiger

In der letzten Folge Zwohndesliga im neuen YouTube Studio gaben alle Bohnen ihre Expertentipps zu den potentiellen Aufsteigern preis. Zum ersten Mal waren sich nahezu alle Rocket Beans einig, dass es keinen Weg an Bremen und Schalke vorbei gibt. Lediglich der Relegationsplatz wird von mehreren Teams noch ausgespielt. Derzeit kämpfen St.Pauli, Darmstadt, Nürnberg und der HSV um den einen Platz. Wegweisend kann bereits der nächste Spieltag werden, denn hier treffen St.Pauli und Nürnberg aufeinander. Somit könnte sich der erste Verein aus dem Titelrennen verabschieden.