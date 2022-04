Warum viele Gaming-Events mittlerweile nur noch online stattfinden

Im Bereich des Gamings hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Einerseits haben immer mehr Menschen auch dank der weltweiten Pandemie Interesse am Gaming und Anbietern, wie Twitch, gezeigt und andererseits hat auch das Onlineglücksspiel mit neuen Casinospielen einen riesigen Satz nach vorne gemacht und bietet immer mehr Optionen an, wie man sein Glück versuchen kann und dabei sogar mit und gegen Freunde spielt. Das Netentcasino verfügt in diesem Zusammenhang über eine umfassende Auswahl aus Poker, Black Jack und zahlreichen, weiteren Spielen, die Spaß machen sollen.

Darüber hinaus hat sich aber auch bei der Ankündigung neuer Spiele viel getan. Diese werden zwar nach wie vor mit einigem Tamtam präsentiert, aber dennoch ist zu erwähnen, dass die einzelnen Events mittlerweile vermehrt online stattfinden.

Im Rahmen dieses Beitrags wollen wir nun mal einen Blick darauf werfen, warum das der Fall ist und was das möglicherweise für zukünftige Events, zu denen du die News auch an dieser Stelle nachlesen kannst, zu bedeuten hat.

Die Zeit der großen Events an festen Orten ist vorbei

Kannst du dich noch an die Zeiten erinnern, in denen zahlreiche Tausend Menschen nach Köln zur Gamescom gepilgert sind, um dort die neuesten Spiele und Konsolen live sehen und auch direkt testen zu können? Das war nicht nur immer ein Highlight für alle Gamer, sondern auch für die einzelnen Spieleentwickler, weil diese ein direktes Feedback zu ihren neuesten Kreationen bekommen haben.

Durch die einzelnen Stände konnte man die neuen Spiele hautnah live erleben und selbst ausprobieren. Durch die weltweite Pandemie kam es jedoch gezwungenermaßen zu Einschränkungen, die das nicht mehr ermöglicht haben.

Gaming-Events werden vermehrt online abgehalten

Wie erwähnt, hat die weltweite Pandemie zu deutlichen Einschränkungen geführt, welche nicht nur unseren Alltag erheblich auf den Kopf gestellt, sondern auch in Sachen Gaming zahlreiche Neuerungen nach sich gezogen haben.

Zu eben diesen Neuerungen zählt beispielsweise auch, dass das Live-Streaming von Videospielen endgültig seinen Durchbruch gefeiert hat und selbst Menschen anlocken konnte, die zuvor noch kein Interesse an LetsPlays angemeldet haben.

Das ist natürlich auch den Spieleentwicklern aufgefallen, welche das Ganze als Chance genutzt haben, um nicht nur die Menschen, die vor Ort und bei einer Spielemesse, wie der Gamescom oder E3 sind, sondern auch andere Interessenten am anderen Ende der Welt zu erreichen.

Durch Live-Events, die über das Internet und beispielsweise auf YouTube oder Twitch live übertragen werden, lassen sich nämlich deutlich mehr Menschen erreichen als mit einer Messe an einem bestimmten Ort.

Das haben sich die Spieleentwickler, aber auch die Hardwarehersteller, wie Sony und Microsoft, zunutze gemacht und zahlreiche Live-Events abgehalten. Aufgrund dieser gestiegenen Popularität und der einfacheren Verwaltung von Live-Events im Vergleich zu Events, die an einem richtigen Ort abgehalten werden, sind mittlerweile immer mehr Hersteller im Begriff diese Form von Events abzuhalten.

Gerüchten zufolge geht es sogar schon soweit, dass einige Unternehmen auch zukünftig und trotz der weltweit zurückgehenden Einschränkungen ihre Events nur noch online abhalten werden, um sich nicht nur die große Logistik, sondern auch eine Menge Geld sparen zu können, wenn es um die Präsentation einer neuen Konsole, einer neuen Engine oder eines neuen Spiels geht.