Fifa 22 kostenlos zum Downloaden

Im Mai gibt es für alle PS Plus Abonnenten wieder drei Spiele zum kostenlosen Download. Hier kommt es für Sportfans sogar zu einem echten Highlight, denn im Mai wird das Spiel FIFA 22 von EA kostenlos als Download angeboten. Sofern man das Fußball-Spiel noch nicht hat, darf man gerne zugreifen und sich daran erfreuen. FIFA 22 zählt zu den beliebtesten Sportspielen und das bereits seit mehreren Jahren. Aufgrund der Beliebtheit des Spiels verdienen viele YouTuber und Twitch-Streamer mit den FIFA 22 Lets Plays gutes Geld. Deutsche Lets Player im Bereich FIFA Gaming gibt es ebenfalls zu Hauf. Zu den beliebtesten Lets Playern zählt hierbei Elias Nerlich, auch Eligella genannt. Der bekannte und sehr beliebte Streamer hat sich jedoch aus dem FIFA Gaming ein wenig zurückgezogen und hat sein Hauptaugenmerk auf seine VLogs und seine Marke gelegt.

Kostenlose Spiele im Mai im PS Plus Abo

Der Mai kann sich bei allen Abonnenten wahrlich sehen lassen. Mit einem PS Plus Abo bekommen die Nutzer gleich drei Hochkaräter in diesem Monat. Neben dem Fußballspiel FIFA 22 werden noch Curse of the Dead Gods und Tribes of Midgard als Download angeboten. Die meisten Spieler werden sich mit Sicherheit auf FIFA 22 stürzen, was zum Highlight dieses Monats zählt. Aber auch die beiden anderen Spiele haben es in sich. Bei Curse of the Dead Gods handelt es sich um einen Actionkracher aus der isometrischen Perspektive. Man muss sich als Spieler durch Dungeons kämpfen und Monster bezwingen. Gerade Offline-Spieler kommen hierbei voll und ganz auf ihre Kosten. Das actionreiche Spiel hat viel zu bieten und verfügt über die nötige Unterhaltung.

Tribes of Midgard führt den Spieler in eine fantasievolle Welt und ist als eine Art Action-Rollenspiel mit Survival Mode anzusehen. Das Spiel ist sogar noch relativ neu. Es wurde von Norsfell Games erst am 27. Juli 2021 veröffentlicht und steht nun allen Abonnenten des PS Plus Abos kostenlos zum Spielen zur Verfügung.

Ab wann sind die kostenlosen Spiele verfügbar?

Die kostenlosen Downloads im PS Plus Abo stehen ab dem 3. Mai 2022 offiziell als Download zur Verfügung. Dabei sollte die Freischaltung um die Mittagsstunde sein. Ab Juni kommt zusätzlich auch der neue PS Plus Service. Hierbei wird das PS Plus Abo mit dem PS Now verbunden.