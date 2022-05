Konkurrierende Visionen für Metaverse Gaming

In den letzten sechs Monaten wurde viel über das Metaverse gesprochen. Seitdem Mark Zuckerberg angekündigt hat, dass Facebook seinen Schwerpunkt auf den Aufbau des Metaverse verlagern wird, wurden Milliarden von Dollar in Metaverse-Projekte gesteckt, von denen sich viele um Spiele drehen.

Allerdings war Zuckerberg etwas irreführend, als er von der Schaffung eines einzigen Metaversums sprach. Vielmehr wird es wahrscheinlich eine ganze Reihe von Metaversen geben. Das ist sogar fast garantiert, da viele der am Aufbau von Metaversen beteiligten Technologieunternehmen konkurrierende Vorstellungen davon haben, was das Metaversum sein sollte. Nachfolgend sehen wir uns diese verschiedenen Visionen einmal an, wobei wir uns speziell auf das Gaming konzentrieren:

Das klassische Metaverse – Facebook (Meta)

Zunächst zur Vision von Meta, die sich um das Spiel Horizon Worlds dreht. Meta glaubt, dass das Metaversum ein Ort sein wird, an dem wir arbeiten, spielen und Kontakte knüpfen. Der Schlüssel zu dieser Vision ist die VR-Ausrüstung, die von Oculus bereitgestellt wird, einer Hardware, die Meta gehört. Horizon World hat Meta bisher Milliarden an Investitionen gekostet, doch die Ergebnisse sind eher unspektakulär. Und dennoch glaubt Zuckerberg, dass es Jahre dauern wird, bis der Plan in die Tat umgesetzt wird. Zahlreiche Kritiker sind besorgt über diese Art von Metaverse-Spielen und fragen sich, ob sie nicht einen Schritt zu weit gehen. In der Testphase gab es in der Tat Vorwürfe über Probleme unter den Nutzern, darunter ungeeignete Inhalte für Kinder.

Die Skeptiker – Apple, Snapchat

Apple und Snapchat gehören zu den Unternehmen, die glauben, dass ein vollständiges Metaverse-Erlebnis entweder gar nicht möglich ist oder sich nicht durchsetzen wird. Vielmehr konzentrieren sich diese Unternehmen daher auf AR (augmented reality). Die Idee ist, dass man mit Hilfe von Hardware und Software ein Erlebnis verbessern kann, anstatt sich vollständig in das Metaverse zu versetzen. Ein gutes Beispiel wäre das Tragen einer AR-Brille, um ein Online Live Casino Spiel wie Poker zu spielen, was das Spielerlebnis verbessern könnte, ohne dass eine vollständige VR-Erfahrung erforderlich wäre. Angeblich arbeitet Apple gerade an seiner nächsten Generation von AR-Brillen. Manche Apple-Insider glauben, dass diese Brille bald das iPhone ersetzen wird.

Das Krypto-Metaverse – Dezentraland, Axie Infinity

Auch wenn Mark Zuckerberg behauptete, er wolle, dass Facebook für den Aufbau des Metaverse bekannt wird, glauben einige, dass die Erfahrung bereits da ist. Die Metaverse-Spiele Decentraland und Axie Infinity werden beide von Kryptowährungen angetrieben. Während sie unterschiedliche Arten von Spielerfahrungen bieten, haben sie eine Sache gemeinsam. Sie glauben, dass das Internet keine zentrale Kontrolle haben sollte. Diese Metaverse-Spiele sind zwar beeindruckend in ihrem Umfang, jedoch geht es weniger um das Eintauchen in das Spielgeschehen als vielmehr darum, in einer Spielwelt zu agieren, die nicht von Big Tech kontrolliert wird.

Das Business-Metaverse – Microsoft

Die Vision von Microsoft für das Metaversum dreht sich (vorerst) weniger um Spiele als vielmehr darum, wie VR und AR uns am Arbeitsplatz helfen können. Es wurden bereits Funktionen für Microsoft Teams eingeführt, die es Nutzern ermöglichen, während Videokonferenzen als Avatare zu erscheinen. Künftig will Microsoft holografische Technologie einsetzen, um Avatare erscheinen zu lassen, ähnlich wie die “Force Ghosts” in Star Wars. Trotzdem glauben einige, dass die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft bedeutet, dass sich das Unternehmen für ein zukünftiges Metaversum mit Fokus auf Spiele positioniert.