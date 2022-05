Bohndesliga-Endspurt nur zu dritt

In der aktuellen Episode der Bohndesliga auf Rocket Beans TV steuerten lediglich drei bekannte Bohnen ihre Analyseweisheiten dem YouTube-Publikum bei. Mit dabei war unter anderem Etienne Garde, der eigentlich derjenige war, der durch die Show führte. Grund dafür war, dass Nils Bomhoff lediglich via Stream zugeschaltet war und somit nicht gut den Moderator geben konnte. Ebenfalls dabei natürlich Chef-Analyst Tobias Escher. In dieser Episode ging es vornehmlich um den Abstiegskampf der ersten Fußball Bundesliga. Mittlerweile hatte sich herauskristallisiert welche Teams um den Klassenerhalt noch bangen müssen. Bei diesen Teams handelt es sich gleich um zwei Traditionsvereine, nämlich Hertha BSC Berlin und VFB Stuttgart. Diese beiden Teams werden laut den Rocketbeans um den Relegationsplatz spielen. Sie klammerten Arminia Bielefeld in dem Fall aus, da diese hoch gegen Leipzig gewinnen müssen, wenn zeitglich der VFB Stuttgart hoch gegen Köln verliert. Diese Vereine trennen nämlich 3 Punkte bei einer Tordifferenz von 7. Wobei Stuttgart mehr geschossene Tore vorweisen kann.

Arminia Bielefeld faktisch noch nicht abgestiegen

Auch wenn in der neuen Folge der Bohndesliga auf YouTube nur über Stuttgart und Berlin gesprochen worden ist, was den Relegationsplatz angeht, könnte sogar noch Arminia Bielefeld mitmischen. Dies scheint für Etienne Garde sowie Nils nahezu ausgeschlossen. Doch Tobias Escher merkte an, dass der 1.FC Köln aktuell mit einer munteren und offensiven Spielweise überzeugt und somit dieser auch schnell einmal mit 3-0 gegen Stuttgart am letzten Spieltag in Führung gehen kann. Letztlich muss Arminia Bielefeld jedoch 8 Tore aufholen. Selbst wenn Stuttgart überraschenderweise 5-0 gegen den 1.FC Köln verliert, muss man selbst noch 3-0 gegen defensiv starke Leipziger gewinnen.

Ergo kann man das Szenario laut den Rocketbeans zu den Akten legen. Aber auch bei der Wahl des Relegationsplatz-Teilnehmers waren sich einige Bohnen uneins. Favorisiert ist natürlich Stuttgart, da Berlin lediglich einen Punkt gegen Dortmund holen muss. Dann wären sie gerettet. Sollte man aber, was gar nicht unwahrscheinlich ist, gegen Dortmund verlieren, müssen die Schwaben „nur“ gegen die derzeit starken Kölner gewinnen. Der 3 Punkte Rückstand wäre dann egalisiert und das bessere Torverhältnis seitens der Stuttgarter sorgt dafür, dass man Hertha am letzten Spieltag noch auf Platz 16 wirft. Es bleibt es spannend in der Bundesliga. Wer der Gegner in den Relegationsspielen wird, wird in der kommenden Zwohndesliga auf Rocket Beans TV gezeigt.