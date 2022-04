Rocketbeans gratulieren dem Meister

Nun ist es also doch soweit. In der Bohndesliga bei den Rocketbeans darf nun ganz offiziell dem neuen deutschen Meister der Fußball Bundesliga gratuliert werden. Schon in den letzten Folgen der Bohndesliga deutete sich dies an. Doch Etienne Garde, Nils und Tobias Escher wollten sich noch das hoffnungslose Hintertürchen offenhalten. Es hätte nämlich so gut ins Drehbuch gepasst, sollten die Borussen den großen FC Bayern München nach dem direkten Duell noch abfangen. Jedoch ging an diesem Wochenende das Spiel klar mit 3-1 an die Münchener. Wer jetzt allerdings denkt, dass die Luft für die letzten Folgen Bohndesliga raus ist, irrt, denn der Abstiegskampf entwickelt sich spannender als erwartet. Obwohl die Hertha aus Berlin einen wichtigen Dreier am Wochenende gegen den VFB Stuttgart einfahren konnte.

Die letzten Episoden der Bohndesliga werden eingeläutet

Der 31.Spieltag der Bundesliga geht zu Ende und die aktuelle Folge der Bohndesliga ging heute bereits auf YouTube online. Somit sind es nur noch 3 Episoden, die sich mit den aktuellen Spieltagen der Fußball Bundesliga beschäftigen. Natürlich wird es noch ein paar nachträgliche Sonder-Episoden geben. Immerhin müssen noch die Prognosen vor der Saison und zur Winterpause begutachtet werden. Einige Experten des Bohndesliga lagen mit ihren Einschätzungen goldrichtig, wohingegen andere komplett falsch getippt haben. Der Profisport bleibt somit gerade in der Bundesliga eine Wundertüte.

Spannung verspricht die Zwohndesliga

Die Meisterschaft in der Bundesliga ist letztes Wochenende besiegelt worden. Doch in der 2.Bundesliga ist der Kampf um die begehrten drei Aufstiegsplätze spannender denn je. Seit langer Zeit ist sogar der FC St.Pauli aus der Top 3 herausgerutscht. Man verlor mit 1-2 daheim gegen Darmstadt. Diese konnten sich nach einer kleinen Niederlagenserie wieder oben festbeißen und belegen den 3. Platz. Sie stehen somit auf dem Relegationsplatz. Die ersten beiden Plätze, so sind sich auch die Rocketbeans einig, werden Schalke und Bremen unter sich ausmachen. Gesprächsstoff für die nächste Episode Zwohndesliga gibt es auf jeden Fall.