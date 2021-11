Spannende Zwohndesliga auf Rocketbeans TV

Bei den Rocketbeans ging es wieder heiß her. Grund war die mit Spannung erwartete Episode der Zwohndesliga. Denn bereits im Vorfeld war klar, dass das Spiel SV Werder Bremen und Schalke 04 hier analysiert wird. Und das Spiel in der 2.Bundesliga hatte es wahrlich in sich!

Nico kommentiert die Fehlentscheidung fair und sachlich

Beim YouTube-Format Zwohndesliga auf Rocketbeans TV ging es primär um das Toppspiel der 2.Bundesliga zwischen Werder Bremen und dem S04. Dies ging letztlich mit 1 zu 1 Unentschieden aus. Grund für Sprengstoff brachte das Spiel jedoch genug. Ein Glück, dass Etienne Garde bei der Zwohndesliga in der Regel nicht zugegen ist. Dieser hätte sich verbal nämlich bei der entscheidenden Szene kaum in Zaum halten können. Beim Spiel gab es nämlich in der Nachspielzeit eine Elfmeterentscheidung, die so ganz keiner vor dem TV nachvollziehen konnte. Der Bremer Spieler ging nach einem vermeidlichen Kontakt vor dem Tor zu Boden. Doch war der Kontakt ausreichend, um einen Elfmeter zu pfeifen? Im Spiel pfiff der Schiri nämlich noch nicht. Ebenso waren die Proteste seitens der Bremer relativ human. Doch kurz darauf wurde der Schiedsrichter zur Überprüfung gebeten. Der Video-Schiedsrichter hatte sich somit bei ihm zu Wort gemeldet, sich die Szene noch einmal anzuschauen. Und genau hier kritisieren die Rocketbeans das Verhalten des Videoschiedsrichters zu Recht.

Zwohndesliga mit Potential auf Rocketbeans TV

Eigentlich sollte es mit dem Format Zwohndesliga nur um eine Testphase handeln bei den Rocketbeans. Grund dafür war die hohe Qualität in der zweiten Bundesliga und eben die fehlende Qualität in der 1.Bundesliga. Doch die aktuelle Episode zeigt wieder einmal, dass es spannend hergehen kann. So ist auch das Aufstiegsrennen alles andere als geklärt, obwohl wir bald schon Winterpause haben. Nahezu alle Favoriten pendeln sich derzeit eher im Mittelfeld ein. Bisweilen grüßt überraschend St.Pauli von oben. Aber auch Darmstadt und Jahn Regensburg finden sich überraschend oben wieder. Derzeit größere Sorgen haben Aufstiegsaspiranten wie Fortuna Düsseldorf, Nürnberg oder gar Hannover 96, die sogar gegen den Abstieg kämpfen. Wann die nächste Episode der Zwohndesliga erscheint, bleibt noch abzuwarten. Derzeit gibt es keine festen Zeiten, wann sich die Lets Player von den Rocketbeans zur Analyse zusammenfinden.