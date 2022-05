Letzter Spieltag in der Bohndesliga

Der 34. Spieltag der Fußball Bundesliga ist am letzten Samstag mit einem Paukenschlag zu Ende gegangen. Bereits die Woche zuvor leitete die Fraktion der Rocketbeans zu dritt den Bohndesliga-Endspurt ein. Selbst dieser Spieltag hatte es bereits in sich. Doch was am letzten Spieltag passiert ist, mussten die Bohnen selbst in der Sendung noch ordentlich verdauen. Allen voran der Special Guest Noah, dessen Herz für den VFB Stuttgart schlägt. In seiner emotionalen Eröffnungsrede in der Bohndesliga war es trotz aller Professionalität den Tränen nahe. Grund dafür war natürlich der Klassenerhalt der Schwaben. Bitter sah es hingegen für die „Alte Dame“ aus Berlin aus. Diese rutschte nämlich in praktisch letzter Sekunde auf den Relegationsplatz. Arminia Bielefeld konnte gegen Leipzig zwar ein Unentschieden retten, was letztlich aber keine Auswirkung auf den Abstieg hatte. Der letzte Platz geht an Greuther Fürth, die bereits seit mehreren Wochen abgestiegen waren.

Abstieg das bestimmende Thema der Bohndesliga

Natürlich war in der letzten Folge Bohndesliga der Abstieg das Hauptgesprächsthema. Obwohl der Relegationsgegner aus der 2. Fußball Bundesliga mit dem HSV schon feststeht, wollte Tobias Escher dies noch nicht in Gänze analytisch thematisieren. Ganz zum Unmut von Etienne Garde, der viel Redebedarf hatte, jedoch in der Zwohndesliga nicht dabei ist. Die Partie um den Klassenerhalt oder um den Aufstieg hat es aber in der Tat in sich. Fans der Rocketbeans können sich auf die neue Folge Zwohndesliga freuen. Hier trifft der HSV, der wahrlich einen begnadeten Endspurt in der 2.Fußball Bundesliga hingelegt hat, auf den Traditionsclub aus der Hauptstadt Hertha BSC Berlin. Die Chancen sind komplett offen. Dies gaben auch die Rocketbeans in ihrer ersten kurzen Analyse preis. Allerdings gibt es mit Nils Bomhoff einen waschechten HSV-Fan, der natürlich seine Raute im Duell gegen Berlin vorne sieht.

Auswertung der Bohndesliga folgt

Obwohl es der letzte Spieltag war, folgt in der nächsten Woche auf Rocket Beans TV noch die alljährliche Nachbesprechung der Saison. Die Rocketbeans hatten nämlich im Vorfeld Tipps zu den Absteigern, Überraschungen und Enttäuschungen abgegeben. Diese müssen noch in einer letzten Folge Bohndesliga ausführlich thematisiert werden.