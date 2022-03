Zwohndesliga auf Rocket Beans TV diese Woche?

Die letzte Folge der Zwohndesliga der Rocket Beans liegt bereits drei Wochen zurück. Aufgrund des spannenden Aufstiegsrennens könnte somit diese Woche nun die nächste Episode der Bohnen kommen. Die Zwohndesliga beschäftigt sich lediglich mit der 2.Bundesliga und ist vorerst nur als sporadische Serie geplant. Die Rocketbeans wollten im ersten Jahr schauen wie das Interesse zur 2. Fußball Bundesliga ist. Die Bohndesliga hingegen wird weiterhin jeden Montag ausgestrahlt.

Der Norden regiert die Liga

Aktuell regiert der Norden Deutschlands die 2.Bundesliga. Doch dies jedoch nicht im Sinne von Nils, der im YouTube Studio der Rocketbeans stets die Flagge des Hamburger SV nach oben hält. Ganz im Gegenteil, denn der Erzrivale vom Millerntor steht derzeit auf dem ersten Platz. Dicht gefolgt von Werder Bremen. Punktgleich stehen die beiden Vereine aus dem Norden auf den ersten beiden Rängen. Ganze drei Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten Darmstadt. Leider ist Etienne Garde nicht in den Zwohndesliga Folgen im neuen YouTube Studio zu sehen, was der Beliebtheit jedoch zum Glück keinen Abbruch tut. Die letzte Folge konnte bisweilen 33.000 Klicks generieren. Generell lässt sich sagen, dass die Bohndesliga im Schnitt knapp mehr als doppelt so viele Fans schauen. Dennoch ist das Interesse an der Zwohndesliga weiterhin groß.

HSV und Schalke nicht auf den vorderen Plätzen

Laut Experten der Bohndesliga wird es in diesem Jahr einen spannenden Showdown in der 2.Bundesliga geben. Gerade aus diesem Grund versuchen die Rocketbeans so viele Folgen der Zwohndesliga zu produzieren, wie es irgendwie möglich ist. Viele sehen in der 2.Bundesliga sogar im Schnitt mehr Qualität als in der 1.Fußball Bundesliga. Kein Wunder, so tummeln sich Vereine wie Schalke 04, Hamburg, Werder Bremen, Nürnberg, Hannover, Fortuna Düsseldorf, Dynamo Dresden in der Liga. Dass dies Spannung verspricht, versteht sich natürlich von selbst. Doch Hauptpunkt der kommenden Zwohndesliga könnte der HSV werden. Zum Leidwesen von Nils Bomhoff. Denn es muss diskutiert und analysiert werden, warum der HSV es um vierten Anlauf wieder einmal nicht schafft aufzusteigen. Der Abstand zu den Aufstiegsrennen steigt von Spieltag zu Spieltag, wohingegen Mannschaften wie St.Pauli und Darmstadt jede Woche Punkte um Punkte reinholen. Mittlerweile sind es sechs Punkte auf den Relegationsplatz.