Rocketbeans im neuen YouTube-Studio

Der Rocketbeans sind in Sachen Bohndesliga wieder im neuen Youtubestudio am Start. Bei der letzten Sendung am Montag musste der Showmaster Niels leider krankheitsbedingt passen. Jedoch wurde dieser von Etienne adäquat ersetzt. Zu besprechen gab es an diesem Montag ebenfalls viel, denn die Bundesliga hatte es wahrlich mit einigen Spielen in sich.

Rocketbeans diskutieren in der Bohndesliga

Die Bohndesliga ist seit einigen Jahren ein wichtiger Bestandteil des YouTube-Kanals der Rocketbeans. Jeden Montag gibt es eine 2-stündige Analyse der Bohnen. Kaum zu glauben, dass bei der Stammbesetzung so viel Fachwissen im Bereich Fußball vorzufinden ist. Sind sie doch aufgrund des Haupt-Themas des Kanals eher Lets Player. Nichtsdestotrotz hat man seitens der Rocketbeans dahingehend massiv aufgerüstet und umstrukturiert. So laufen mittlerweile 24/7 Sendungen auf ihrem Live-Streaming Kanal auf YouTube. Obwohl andere Sendungen wie Pen and Papers oder Quiz-Shows nachrücken, sind die altbewährten Lets Plays noch reichlich zu finden. Interessierte sollten hierbei einfach den Shedule der Rocketbeans im Vorfeld einsehen.

Bundesliga spannendes Thema auf dem YouTube-Kanal

An diesem Spieltag hielten sich die Rocketbeans bereits zu Beginn lange am Spiel Wolfsburg gegen Freiburg auf. Aus gutem Grund. Denn zum einen spielen die Breisgauer bisweilen eine nahezu perfekte Saison, wohingegen zum anderen die erste Trainerentlassung der noch relativ frischen Bundesliga-Saison zu finden ist. Marc van Bommel musste pünktlich zum Wochenanfang den Posten beim VFL Wolfsburg räumen. Dabei hatten sich die Wolfsburger zu Beginn der Saison noch oben an der Tabellenspitze festgebissen. Doch 9 erfolglose Spiele waren schlussendlich für den Vorstand Grund genug sich vom Trainer zu trennen. Überraschend kamen auch die Siege von Hertha BSC Berlin gegen Borussia Mönchengladbach (1-0) und dem VFL Bochum gegen Eintracht Frankfurt (2-0) daher. Von den VFL Bochum waren es wichtige drei Punkte gegen den Abstieg. Mit dem Dreier konnte man sich schon ein wenig vom Keller absetzen. Mit 10 Punkten steht der VFL nun halbwegs gesichert auf dem 14. Platz. Schlusslicht ist weiterhin Greuther Fürth. Auch die 1-4 Klatsche gegen die Leipziger war wieder einmal symptomatisch für den aktuellen Lauf. Lediglich ein Punkt steht bei den Fürthern auf der Haben-Seite.