Der Kiosk als neuer YouTube-Kanal

Seit ein paar Tagen gibt es auf YouTube das neue Format von „Der Kiosk“ zu sehen. Das neue Erfolgsformat wurde bereits vor ein paar Monaten von keinem Geringeren als Aaron Troschke, besser bekannt unter seinem YouTube-Kanal „Hey Aaron“, ins Leben gerufen. Der berühmte und beliebte YouTube-Star hatte bereits zuvor schon Erfahrungen als Kiosk-Inhaber gesammelt und wollte nun mit einigen anderen Freunden etwas sehr Spezielles hochziehen. Ein YouTube-Kanal, welcher lediglich den Kiosk als Hauptthema behandelt. Der Kanal ist unter dem Namen „Der Kiosk“ auf YouTube zu finden.

Hey Aaron gründet einen YouTube-Kiosk

Bei dem Kiosk, der von Aaron Troschke gegründet worden ist, handelt es sich auf den ersten Blick um einen herkömmlichen Kiosk. Jedoch verfügt dieser über mehrere moderne Facetten, was diesen letzten zum Unikat macht. Vor allem ist dieser erst einmal der erste aktive Kiosk auf YouTube. So kommt es auch, dass sich der Kiosk mit YouTube Werbung zumindest zum Teil finanziert. Der Kiosk ist mit seinen Storys zudem regelmäßig auf YouTube zu sehen. Man will in absehbarer Zeit auch auf Twitch als Live Streamer durchstarten. Zumindest zu bestimmten Uhrzeiten, soll der Kiosk und die Erlebnisse rund um die Mitarbeiter live auf Twitch zu sehen sein. Bisweilen lässt sich die Crew schon allerhand Sachen einfallen, um Leute in den Kiosk zu locken. So veröffentlichte man eine limitierte „Der Kiosk Box“, einen Greifautomaten, der einige besondere Preis ausspucken kann sowie handsignierte Bücher von Michael Tsokos. Bis Weihnachten sind diese Bücher wahrscheinlich noch im Kiosk erhältlich.

Der Kiosk als interessantes YouTube-Projekt

Die Zuschauerzahlen zeigen, dass es sich beim Kiosk um ein interessantes YouTube-Projekt handelt. Man hat zudem das Alleinstellungsmerkmal auf der Plattform. Ebenfalls sind die Charaktere, welche im Kiosk arbeiten äußerst unterhaltsam und sympathisch. Neben Aaron fungiert auch Marvin als Akteur und ist ebenfalls Teilhaber des Projekts. Marvin ist vor kurzem in den YouTube-Trends gewesen, als er ein Fake-Stickeralbum in die Welt gesetzt hatte und einige promiente YouTube damit beliefert hatte. Die meisten Lets Player der YouTube-Szene nahmen dies jedoch mit Humor. So war vor allem das Video von Tanzverbot auf Instagram äußerst amüsant.