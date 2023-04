Sind Live-Angebote die Zukunft?

Live-Wetten scheinen die Welle der Zukunft in der Welt der Sportwetten zu sein, aber sie sind nichts für schwache Nerven. Viele Menschen bevorzugen live Wetten, weil sie Interesse wecken können, während sie sich die Spiele ansehen. Live-Wetten geben diesen Zuschauern etwas zu tun, während sie zuschauen, aber es kann extrem gefährlich für die Undisziplinierten und diejenigen sein, die kein Gefühl dafür haben, wann sie Wetten abschließen müssen.

Szenarien, in denen Sie live Wetten mit einigen Beispielen verwenden können

Sie können Live-Wetten verwenden, um aus einer schlechten Position herauszukommen und Ihre Verluste zu mindern. Oder um eine bessere Wettlinie zu erhalten als die, die vor dem Spiel verfügbar ist. Sie können auch nach nicht nachhaltigen Ergebnissen suchen und gegen sie spielen. Es kann sehr profitabel sein, solange Sie verantwortungsbewusst, klug und diszipliniert mit Ihren Wetten umgehen.

Ein gutes Beispiel ist Foul Trouble in der NBA oder im College-Basketball.

Ein Starspieler sitzt früh in der ersten Halbzeit mit zwei, drei Fouls und darauf können sich die Algorithmen nicht wirklich einstellen. Es ist hauptsächlich ein mathematisches Spiel, bei dem Faktoren wie die verbleibende Zeit, der aktuelle Punktestand, die Verteilung vor dem Spiel und die Gesamtsumme und andere Teile der Formel berücksichtigt werden.

Es würde erfordern, dass das menschliche Element bemerkt, dass ein wichtiger Mitwirkender für den größten Teil, wenn nicht für die gesamte erste Hälfte, abwesend sein wird. Es könnte auch eine Verletzung sein, die den Verlauf der Halbzeit oder des Spiels drastisch verändert. Die Sportwetten haben in der Regel einen schnelleren Datenfeed und Zugriff auf Informationen als Wetter, aber bei so vielen zu überwachenden Spielen können Dinge durch das Raster fallen und Chancen für Sie schaffen.

Das Schlüsselwort bei all dem ist Disziplin. Vieles Wetter wird versucht sein, ihre Positionen zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Nun, wenn ich Dallas +2,5 vor dem Spiel möchte, warum sollte ich Dallas +7,5 jetzt nich mögen? Es kann ein rutschiger Hang sein und Sie können mit rücksichtsloser Hingabe bis zum Fuß des Hügels stürzen, wenn Sie nicht aufpassen. Außerdem werden Live-Leitungen in vielen Fällen nicht lange gepostet und bewegen sich schnell. Markteintritts-Punkte für live Wetten stehen in der Regel nur den ersten Wettern zur Verfügung, sodass Sie sehr schnell wetten müssen, ohne alle vorliegenden Informationen verarbeiten zu können. Viele Leute werden einfach das Kästchen mit der Aufschrift „Preisänderungen akzeptieren“ ankreuzen, nur um sicherzustellen, dass ihre Wette unabhängig von der Vig eingegangen ist. Das ist auch eine undisziplinierte Herangehensweise an Live-Wetten. Der Preis spielt in diesem Geschäft eine große Rolle.

Wie wertvoll sind Live-Wetten?

Live Wetten haben ziemlich viel Potenzial. Es ist sicherlich die Welle der Zukunft und in gewisser Weise für manche die einfachere Form des Wettens. Es erfordert jedoch eine Menge Übung, Disziplin und Verantwortung. Es ermöglicht Ihnen, eine schlechte Wette in eine leichter zu schluckende Pille zu verwandeln oder sich vielleicht sogar von einer Position abzukaufen und etwas Geld zu verdienen, aber das Risiko des Ruins steigt auch mit dieser Art von schnellen Wetten mit dem Schneeballeffekt im Spiel.

Der beste Rat, den wir Ihnen geben können, ist, sich so viele Spiele wie möglich anzusehen und zu sehen, wie sich die Märkte bewegen. Seien Sie ein Beobachter, bevor Sie ein Teilnehmer sind. Bekomme ein Gefühl dafür, wie lange Schlangen zur Verfügung stehen. Machen Sie sich damit vertraut, wo sich die Dinge bei Ihrem Buchmacher Ihrer Wahl genau befinden, damit Sie direkt dorthin gehen können, wo Sie hingehen müssen, um die beste Linie oder den besten verfügbaren Preis zu erhalten.

Entscheiden Sie, ob dies etwas ist, das für Sie und Ihre Risikotoleranz geeignet ist. Denken Sie lange und gründlich nach, wenn Sie die Disziplin und Selbstbeherrschung haben, das zu tun, was nötig ist.