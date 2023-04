Diese Profisportler sind echte Gamer

Profisportler bekommt man in der Regel nur zu sehen, wenn ein Spiel oder ein Wettkampf anstehen. Deshalb kann man sich auch kaum vorstellen, was die Stars in ihrer Freizeit machen. Einige beschäftigen sich im Alltag mit Dingen, mit denen man nicht unbedingt rechnen würde. Es gibt beispielsweise den ein oder anderen Fußballspieler, der sich während oder nach seiner sportlichen Karriere dem Gesang widmet und die Fans als Sänger begeistert. Genau wie der Gesang stellt auch das Gaming für Profisportler eine willkommene Abwechslung dar. Wir erklären, wer sich regelmäßig mit Konsolen- oder PC-Spielen befasst und welche davon besonders gerne gespielt werden.

Rafael Nadal

Die meisten denken vermutlich, dass ein Spiel wie FIFA unter den Sportlern hauptsächlich von Fußballprofis gespielt wird. Schließlich bekommen sie bei dem Spiel die Gelegenheit, bestimmte Situationen, die sie normalerweise nur vom Spielfeld kennen, aus einer anderen Perspektive zu betrachten. In Wahrheit ist das Spiel allerdings auch bei Tennis Stars beliebt – und zwar bei keinem geringeren als Rafael Nadal. Der Profisportler hat vor einigen Jahren einen Werbespot aufgenommen, in dem er das Spiel „Mario Tennis Aces“ bewirbt. Tatsächlich ist es allerdings das Fußball-Game, mit dem der Sportler sich seine Zeit vertreibt. Was die wenigsten wissen: Nadal stand als Kind nicht auf dem Tennisplatz, sondern als Fußballer auf dem Spielfeld. Vielleicht verbindet er die Erinnerungen aus seiner Kindheit mit dem Spiel und schafft es so, sich von Wettkämpfen wie dem French Open oder dem US Open zu erholen.

Neymar

Wir kommen nun zu einem Profisportler im Fußball, der schon seit geraumer Zeit die Bwin Bundesliga Quoten beeinflusst. Auf Neymar trifft das zu, was bereits zuvor erläutert wurde. Der Sportler beschäftigt sich in seiner Freizeit mit dem beliebten Spiel FIFA. Es gibt allerdings noch ein weiteres Game, bei dem der Profi punkten kann. Er wird bereits seit einigen Jahren mit dem Shooter-Spiel CS:GO in Verbindung gebracht und verfügt über einen hohen Rang. Laut Angaben des Spieleentwicklers werden nur etwa 17% aller CS:GO Gamer als Master Guardian bezeichnet – ein Titel, mit dem sich auch der Fußballstar aus Brasilien schmücken kann.

Lewis Hamilton

Auch unter den Rennfahrern befinden sich einige, die ihre Freizeit als Gamer verbringen – allen voran Lewis Hamilton. Der Profisportler spielt am liebsten Call of Duty. Er hat dies zum einen in einem Interview bestätigt. Zum anderen gibt es noch einen weiteren Grund, weshalb Fans den Sportler mit dem Spiel in Verbindung bringen. Der Charakter „Gaz“, der bei Call of Duty: Modern Welfare II von Elliot Knight gespielt wird, sieht Lewis Hamilton zum Verwechseln ähnlich. Obwohl vom Entwickler des Spiels kein offizieller Zusammenhang bestätigt wurde, sind viele Gamer überzeugt, dass die Figur im Spiel optisch dem Star auf der Rennstrecke entspricht.

Foto von Fábio Magalhães auf Unsplash.com

Jeremy Lin

Ein Basketballstar hat in der bisherigen Auflistung noch gefehlt. Damit ist allerdings jetzt Schluss. Auch der Profisportler Jeremy Lin, der von 2011 bis 2012 zur Mannschaft der New York Knicks gehörte, entpuppt sich als echter Gamer. Über den Basketballer ist bekannt, dass er bereits während seiner Zeit in der Highschool damit begonnen hat, sich mit dem Videospiel Dota zu beschäftigen. Das Spiel verhalf ihm auch dabei, sich in einer Verletzungspause mit den Knicks die Zeit zu vertreiben. Er nutzt das Videospiel ebenfalls dazu, gegen Familienmitglieder und Freude zu spielen, um den Kontakt über die Jahre aufrechtzuerhalten.

Mesut Özil

Der Fußballer Mesut Özil macht nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der digitalen Welt auf sich aufmerksam. Er verfügt bei FIFA über ein eigenes eSports Team und sieht den Bereich nicht nur als Zeitvertreib, sondern auch als echtes Investment an. Es gibt noch ein weiteres Spiel, mit dem sich der Sportler beschäftigt. Auf der Plattform Twitch spielt er beispielsweise regelmäßig Fortnite und zeigt dabei als Gamer auch anderen, wo seine Stärken liegen. Nachdem der ehemalige Weltmeister im Februar 2023 seine Karriere beendet hat, kann er sich nun voll und ganz auf die Spiele konzentrieren.