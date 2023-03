Nico Backspin analysiert Werder Bremen

Für Fans der Bohndesliga war klar, dass es zum 21. Spieltag der Fußball Bundesliga bei den Rocketbeans gehörig Diskussionsstoff geben wird. Zum einen wurden die Bayern bei den Gladbachern in die Knie gezwungen, so dass der Titelkampf spannender denn je ist. Zum anderen trafen auch Bremen und Frankfurt aufeinander. Was für viele eher uninteressant klingt, ist aber bei den Rocketbeans Dosenöffner für hitzige Diskussionen. Der Grund dafür ist, dass es unter den vier Bohnen zwei Fans dieser Vereine gibt. So ist Bohnen-Urgestein Etienne Garde treuer Anhänger der Eintracht aus Frankfurt. Wohingegen Nico Backspin die grün-weißen Farben im Herzen trägt. Bei dem Aufeinandertreffen könnte es aufgrund der angespannten Tabellensituation also krachen.

Frankfurt besiegt Werder Bremen klar

Immer wieder gibt es kleine Spitzen in der Bohndesliga zwischen den Akteuren. Dies ist von allen Seiten jedoch so gewollt. Gerade diese hitzigen Diskussionen machen die Bohndesliga aus. Schließlich will jede Bohne ihre Meinung tatkräftig untermalen. Nils Bomhoff dient dabei als Moderator und gleichzeitig hin und wieder als Mediator. In Fall von Etienne Garde und Nico Backspin musste Nils jedoch nicht eingreifen. Schließlich war der Ausgang des Spiels eindeutig. Bei einer Fehlentscheidung und einer zeitgleichen Niederlage der Eintracht aus Frankfurt wäre Etienne wahrscheinlich nicht so ruhig geblieben. So konnten beide kühl und überlegt das Spiel analysieren. Vor allem Nico nahm sich seine Bremer zur Brust. Diese konnten nämlich in der Partie überhaupt nicht überzeugen. Sang und klanglos gingen die Norddeutschen 0-2 bei den Hessen baden. Auch Experte Tobias Escher stimmte der Analyse zu.

Nico kritisiert Werder Bremen

Obwohl Nico Backspin blühender Anhänger von Werder Bremen ist, ging er mit diesen hart ins Gericht. Diese Objektivität ist schon einmal positiv zu bewerten. Viele selbsternannte Experten haben bei ihren Analysen nämlich ihre Fanbrille auf und können somit nicht objektiv an die Sache herangehen. Nico brachte das Spiel aber auf den Punkt. Sein Fazit war, dass die Bremer ihre schlechteste Saisonleistung bis dahin gezeigt haben. Sie waren praktisch chancenlos und haben verdient verloren. Er monierte auch die schwankenden Leistungen der Bremer, welche es einem Fan natürlich alles andere als leicht machen. So gewannen die Bremer gegen Wolfsburg und klar gegen den VFB Stuttgart, um dann gegen Dortmund und Frankfurt offensiv komplett auszufallen. Für Bremen läuft die Saison summa summarum jedoch sehr erfolgreich. Sie haben bisher gut gepunktet und haben derzeit nichts mit dem Abstiegskampf zu tun.