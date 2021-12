Topspiel bei den Rocketbeans

Es darf sich wieder auf die Zwohndesliga auf Rocketbeans TV gefreut werden. Zwar steht es noch nicht fest, ob und wann das Format auf dem Kanal der Bohnen ausgestrahlt wird, Potential eine ganze Sendung damit zu füllen, gab es aber mit Sicherheit. Zunächst gilt es erst einmal abzuwarten, was die heutige Show der Rocketbeans für die Bundesliga bereit hält. Diese hielt sich außer dem Topspiel der Borussen gegen den FC Bayern München in Sachen Spannung relativ zurück. Gegebenenfalls könnte man noch einige Worte zum Spiel der Gladbacher verlieren. Die relevanten News gab es an diesem Spieltag allerdings aus der 2. Fußball Bundesliga.

Das Topspiel der 2.Bundesliga auf Rocket Beans TV

Alle Fans des Fußballs erwarten von den Rocketbeans, dass man sich um den aktuellen 2.Ligaspieltag kümmert. Hier kommen gleich alle drei Lieblingsvereine der Bohnen zum Tragen. Zunächst kann sich Nico Backspin über das erfolgreiche Debut des neuen Werder Trainers freuen, da seine Bremer souverän mit 4 zu 0 gegen Erzgebirge Aue gewannen. Es war von Anfang bis Ende ein sehr solides Spiel der Norddeutschen, die mit dem neuen Trainer direkt gezeigt haben, wo sie hinwollen. Alles andere als rosig sah es für Nils aus. Seine Hamburger verloren seit langer Zeit wieder und verpassten somit den direkten Anschluss an die Aufstiegsplätze. Mit 0 zu 1 verlor man gegen Hannover 96. Dies allein wäre schon Grund genug, dass die Zwohndesliga bei den Rocket Beans wieder zurück kommt. Generell sollte man in der Redaktion einmal über einen permanenten Sendeplatz des Fußballtalks nachdenken, da die 2.Bundesliga sehr viel in Sachen Spannung und Unterhaltung zu bieten hat.

Herbstmeister St.Pauli Thema in der Zwohndesliga?

Sofern diese Woche eine Episode der Zwohndesliga gedreht wird, wird man nicht um den aktuellen Herbstmeister herumkommen. Im Topspiel gegen Schalke 04 konnte man sich 2-1 durchsetzen und ist bereits frühzeitig mit 6 Punkten Vorsprung Herbstmeister. Wer hätte das zu Beginn der Saison gedacht. Es könnte somit wieder eine spannende Zwohndesliga auf Rocketbeans TV geben, sofern man sich diesem Spieltag annehmen möchte.