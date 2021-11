Tanzverbot in den YouTube Trends

Seit 1 bis 2 Wochen dominiert Tanzverbot die YouTube-Welt und ist nicht selten in den YouTube Trends anzutreffen. Grund dafür ist die Auseinandersetzung zwischen ihm und MontanaBlack. Die beiden bekannten Streamer und Lets Player liefern sich derzeit einen spannenden Schlagabtausch, der schon früh viral ging. Alles begann in einem Live-Stream von Tanzverbot, als dieser sich kritisch zu Montes kontroverse Kooperationen äußerte. Doch was steckt hinter diesem spannenden Battle?

Tanzverbot äußert sich kritisch zu Twitch-Kooperationen

In der Äußerung von Tanzverbot in seinem Live-Stream ging es um Montes Kooperation mit der Gambling-Branche. Obwohl sich in Deutschland die Gesetzeslage in der Hinsicht stark gelockert hat, sieht er als bekannter Streamer diese Kooperation als äußerst kontrovers. Lets Player und Streamer mit einer großen Reichweite sollen laut Tanzverbot eine gewisse Vorbildsfunktion haben. Monte hatte jedoch bereits früh in seiner YouTube-Karriere gesagt, dass er gar kein Vorbild sein möchte und jeder für sich selbst verantwortlich ist. Trotzdem äußerte sich Tanzverbot kritisch zu seiner Kooperation mit einem Slot-Streamer auf Twitch, der von Malta aus streamt. MontanaBlack war zu diesem Zeitpunkt sogar im Chat von Tanzverbot und äußerte sich zu den Anschuldigungen direkt vor tausenden Zuschauern. Bei Montes Live-Stream waren zu der Zeit sogar über 100.000 Zuschauer online. Eine Zahl, die man oftmals nicht im TV erreicht. Kein Wunder, warum der Beef daraufhin viral ging.

Tanzverbot veröffentlicht Video auf YouTube

Tanzverbot, der es über die letzten Jahre aus eigenen Stücken, geschafft hat eine gewisse Popularität zu erzielen konnte die Behauptungen von Montanablack nicht auf sich sitzen lassen. Kurzerhand drehte er ein Video im Freien und veröffentlichte es kurze Zeit später auf YouTube. Viele Lets Player und Live Streamer – sowie auch Monte selbst – reagierten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung live auf das „Ansage-Video“ von Tanzverbot. Zu den bekanntesten und größten Streamern zählten Kuchen TV und eben MontanaBlack. Allein die beiden YouTube-Größen generierten zusammen über 100.000 Zuschauer. Aber auch weitere Streamer reagierten prompt auf das Video von Tanzverbot, so dass das Video direkt in den YouTube-Trends landete.